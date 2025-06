SAN BENEDETTO – Quasi in contemporanea con le estarnazioni del Sinadaco di stamattina, le Consigliere del Gruppo “Viva San Benedetto” Giselda Mancaniello e Barbara De Ascaniis, spiegano a mezzo di un comunicato stampa, le motivazioni chre le hanno portate a disertare la seduta del Consiglio Comunale del 26 Giugno.

Il primo dissidio é nella natura della maggioranza stessa, secondo le due consigliere:

“Una maggioranza politica è tale se esistono degli obiettivi condivisi ed un vincolo di sostegno reciproco fondato sul rispetto delle persone. Altrimenti non si parla più di maggioranza politica ma al più di una società per azioni o di una società di scopo.

Noi di Viva San Benedetto abbiamo sempre creduto di far parte e ci siamo sempre sentiti parte della prima ma la progressiva evoluzione del percorso della nostra amministrazione ha sempre più virato in modo da assomigliare di più alla seconda”

Nel comunicato, la dichiarazione di “assoluta secondarietà” della questione delle nomine CIIP, assume un rilievo tale da attirare l’attenzione proprio sul punto che si intende relegare in secondo piano:

“Capiamo perfettamente che per chi dalla maggioranza è uscito dopo mesi e mesi di tentativi di farsi collocare in una partecipata senza riuscirci la questione CIIP sia inevitabilmente il primo pensiero, ma pur sapendo di dare una delusione tale questione ricopre un ruolo assolutamente secondario nell’economia della nostra scelta. Sul punto vorremmo evidenziare a chi forse tale circostanza è sfuggita che noi abbiamo parlato con il Sindaco e pur non condividendo il metodo e pur esprimendo la nostra opinione abbiano accettato le scelte del Sindaco dando la piena ed incondizionata disponibilità di essere inseriti nella lista a sostegno del candidato da lui scelto su cui non abbiamo mai espresso nessun giudizio, lungi da noi dal farlo, visto che oltre a non conoscerlo personalmente non ci è stato neppure mai presentato personalmente o professionalmente. Vi è di più, abbiamo passato le ultime ore prima del mancato consiglio comunale a rifiutare “ipotesi di compensazione” che andavano in questa direzione ritenendo le stesse per altro il modo peggiore di approcciare al nostro scontento.”

Ma a causare i mal di pancia anche la questione delle destinazioni di bilancio e soprattutto della vicenda Pro Marche:

“Si destinando quasi 1.2 mln di euro ad eventi e manifestazioni estive, a cui vanno ad aggiungersi quelli già spesi e quelli da spendere nel periodo autunnale e natalizio,senza alcun coordinamento o progetto di fondo perdendo di vista quella programmazione necessaria per offrire alla città ed ai turisti un’offerta organica e quindi efficace”

“Ci sembra assai più sensato destinare i 200.000 euro previsti per le progettazioni improbabili per ridurre le tasse/costi dei servizi e ad assumere nuovi agenti di polizia municipale anche a fronte delle richieste di maggiore sicurezza che arrivano in modo particolare da alcuni quartieri.”

“Crediamo infine che una maggioranza politica debba avere il coraggio di assumere le proprie scelte e non rinviarle, per altro con costi per la comunità, per paura di non trovare argomenti sufficienti. Ci riferiamo con ogni evidenza alla questione ProMarche e all’idea di ricorrere al consiglio di stato quando sarebbe sufficiente tornare in consiglio ed assumersi ciascuno la responsabilità delle proprie intenzioni. Perché a noi pare finanche offensivo che si tenga “appesa” un’impresa che chiede di investire soldi propri in opere industriali (non palazzine o residenziale) che avrebbero importanti ricadute sull’occupazione di un territorio provato.”

Emergono, quindi, segnali di una maggioranza in cui le divergenze di vedute superano l’armonia d’intenti, rivelando una coesione che sembra poggiare su equilibri sempre più precari.

QUI il comunicato integrale