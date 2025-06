Foto di Giancarla Perotti

SAN BENEDETTO – Questa mattina, 27 giugno, alle ore 10, presso il reparto di Diabetologia al terzo piano dell’ospedale “Madonna del Soccorso” di San Benedetto, si è svolta la presentazione ufficiale del nuovo retinografo dotato di intelligenza artificiale, uno strumento all’avanguardia per lo screening della retinopatia diabetica.

La conferenza stampa è stata presieduta dal direttore generale Antonello Maraldo, con la presenza della direttrice dell’Unità Operativa Complessa di Diabetologia, Rosa Anna Rabini, la presidente dell’Associazione Onde Glicemiche, Sabrina Perozzi, in rappresentanza della Fondazione Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno, Maria Antonietta Lupi, il coordinatore Walter Seinni, e amministratrice del reparto diabetologico Claudia Olivieri.

L’Unità Operativa Complessa di Malattie Metaboliche e Diabetologia dell’A.S.T. di Ascoli Piceno amplia e qualifica ulteriormente la propria offerta diagnostica con due strumenti d’avanguardia dotati di intelligenza artificiale: un retinografo di ultima generazione e il sistema “Wound Viewer” per la diagnosi e il monitoraggio delle ulcere.

Le apparecchiature, già operative, sono frutto di una doppia donazione: da parte dell’associazione Onde Glicemiche di San Benedetto e dell’associazione Diabetici Ascolana, entrambe facenti parte del Comitato di Partecipazione. Le donazioni sono state possibili grazie al bando “Dotazioni sanitarie” promosso dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno.

Tecnologia e prevenzione per la vista

Il nuovo retinografo, installato presso l’ospedale di San Benedetto, unico nelle marche, consente di aumentare l’accesso agli screening per la diagnosi precoce della retinopatia diabetica, una delle principali complicanze del diabete e prima causa di cecità in età adulta in Italia.

Grazie all’integrazione con il sistema di intelligenza artificiale Dairet, anch’esso donato, sarà possibile una valutazione automatizzata delle immagini del fondo oculare. “Il sistema”, spiega la direttrice del reparto, professoressa Rosa Anna Rabini, “ha una sensibilità del 100% nel rilevare i casi di retinopatia moderata o severa, quelli che comportano i maggiori rischi per la vista e necessitano di interventi urgenti”.

Nel 2024, solo il 35% degli oltre 8.000 pazienti seguiti dal reparto ha eseguito uno screening oculistico: la nuova strumentazione, gestibile direttamente dal personale infermieristico specializzato e che non prevede l’utilizzo delle gocce punta a colmare questo gap.

Diagnosi avanzata delle ulcere con “Wound Viewer”

Il secondo dispositivo introdotto è il Wound Viewer, una tecnologia basata su termocamera e algoritmi intelligenti, capace di analizzare le ulcere nei pazienti diabetici valutandone contorni, profondità, vascolarizzazione, infezione, esposizione ossea e altri parametri clinici rilevanti.

Due le unità donate dall’associazione Diabetici Ascolana: una è destinata alle strutture sanitarie del territorio, mentre l’altra è operativa presso l’ambulatorio per la cura del piede diabetico e delle ulcere vascolari dell’ospedale “Mazzoni” di Ascoli.

La domanda di prestazioni è in costante crescita: si è passati da una media mensile di 300 visite nel 2023 a 380 nel 2024, fino a 457 nel primo semestre del 2025. Il nuovo dispositivo consente anche la consultazione da remoto, con evidenti vantaggi per i percorsi di cura e la telemedicina.

Il ringraziamento dell’Azienda Sanitaria

Profondamente soddisfatto di poter offrire uno strumento così avanzato il direttore generale dell’A.S.T. di Ascoli, Antonello Maraldo, dichiara “Siamo grati alle due associazioni e naturalmente alla Fondazione Carisap per l’impatto che questo bando ha avuto sul potenziamento delle nostre tecnologie. Il terzo settore sostiene in maniera concreta l’Azienda Sanitaria, attraverso una rete di relazioni che in questo territorio è particolarmente viva ed efficace”.

Con queste nuove dotazioni, l’A.S.T. di Ascoli Piceno compie un ulteriore passo verso una sanità sempre più moderna, tecnologica e vicina ai bisogni dei pazienti.