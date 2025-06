BePop festeggia il suo decimo anniversario e lo fa insieme ai protagonisti di questa storia: i piccoli imprenditori del territorio, offrendo un 25% di sconto sull’attivazione del servizio.

Cos’è BePop?

BePop è molto più di una semplice pubblicità: è un servizio pensato per raccontare, in modo autentico ed emozionale, l’anima di un’attività commerciale. La sua storia, i volti di chi ci lavora, i valori che si celano dietro a ogni prodotto o servizio. Un racconto vero, costruito con cura e professionalità da uno staff di giornalisti esperti in comunicazione efficace.

Visibilità garantita, sui canali giusti

Gli articoli BePop vengono pubblicati su Riviera Oggi, entrando direttamente nella home page del nostro quotidiano online, accanto alle notizie più importanti della giornata. Ma non solo: i contenuti saranno condivisi anche su tutti i canali social del giornale, raggiungendo un pubblico ampio e profilato, interessato alle eccellenze del territorio.

È il momento di farti conoscere meglio

Se hai un’attività e senti che il tuo valore non sta emergendo come merita, BePop è lo strumento giusto per te. Raccontiamolo insieme.

FINO AL 31 LUGLIO 2025, per festeggiare questi primi 10 anni, ti offriamo uno sconto speciale del 25% sull’attivazione del servizio.

Contattaci ora al numero 329 3527791 per fissare un incontro gratuito con il nostro consulente e scoprire come possiamo aiutarti a far emergere la tua unicità. Dal primo incontro gratuito con il nostro consulente, l’attività sarà affiancata nella definizione dei contenuti, nella scelta del taglio più adatto e nella costruzione del messaggio. L’obiettivo è uno solo: valorizzare il lavoro e l’identità dell’impresa, rendendola visibile e riconoscibile.