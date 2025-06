CARA ESTATE, VORREI NON FINISSI MAI

Giugno volge al termine, ma l’estate è solo all’inizio. Un nuovo capitolo sta per aprirsi con una settimana ricchissima di appuntamenti per tutti i gusti. Tra il bacio fresco di un’onda e tramonti che sembrano dipinti su tela, cara estate, quanto vorremmo che durassi per sempre! Riviera Oggi sarà il tuo compagno di viaggio anche per questi sette giorni tutti da vivere con la nostra rivista interattiva, tra focus e approfondimenti dedicati ai comuni per non perdere nemmeno un minuto della bella stagione. P.S. Se non sopporti più le zanzare, ti capiamo bene. In questo numero, una poesia del celebre poeta sambenedettese Giovanni Quondamatteo, ti farà sentire meno solo!

IN QUESTO NUMERO

Degustazioni divine di nome e di fatto a Castignano, per coniugare cultura, tradizione ed enogastronomia. Ad Ascoli si accendono i motori per la più classica delle corse in salita “Paolino Teodori”. A San Benedetto, torna la rassegna del cinema indipendente mentre a Grottammare le serate danzanti al Kursaal ti faranno scatenare a ritmo di musica! Sei amante del teatro? La rassegna “Mnemosine” al Parco Archeologico di Cupra Marittima è l’evento che fa per te. Ma non vi spoileriamo altro. Allacciate le cinture. Si parte!

Le zambane (Giovanni Quondamatteo)

Jère na notte d’istate,

faci nu calle da meré,

minze mbòsse de sedóre,

gni la faci a ddermé…

Spalanghitte la fenèstre,

lu cile jère pène de stèlle,

uàrdenne na nuvelètte,

mme ppiccithe na secarètte.

Ognie tante senti ‘bbajà,

m’peti dermé manghe lu cà!

Piane piane, dope n’urètte,

nu venticille se levètte…

Nghe l’arje mmeccò renfrescate

sòpre lu litte me sòve rellengate;

quanne mme stave ppennchènne,

sentitte addòsse nu miccichjre…

Jère rrentrate le zambane!

Me rrézze, ne mmàzze nu pàre,

llà notte la facitte chiare.

TRADUZIONE: LE ZANZARE

Era una notte d’estate,

faceva un caldo da morire,

mezzo bagnato di sudore,

non ce la facevo a

dormire…

Spalancai la finestra,

il cielo era pieno di stelle,

guardavo una nuvoletta,

mi accesi una sigaretta.

Ogni tanto sentivo

abbaiare,

non poteva dormire

neanche il cane!

Piano piano, dopo

un’oretta,

un venticello si levò…

Con l’aria un po’ rinfrascata

Sopra al letto mi ero riallungato:

quando mi stavo appennicando (appisolando),

sentii addosso un mordicchiare…

Erano entrate le zanzare!

Mi alzo, ne ammazzo un paio,

quella notte la feci chiara.