SAN BENEDETTO – Un nostro lettore, e cittadino sambenedettese, ci ha segnalato la presenza di un ladro seriale a San Benedetto, presso il Centro Raffaello. Segue, nel virgolettato la dichiarazione.

“Lascio in allegato la foto della telecamera che riprende il ladro. Il palazzo in questione è il Centro Raffaello a San Benedetto. Già i Carabinieri hanno acquisito le immagini da circa 10gg e, nonostante questo, ancora il soggetto agisce indisturbato, l’ultimo furto ieri mattina verso le ore 05. Agisce a volto scoperto come dalle immagini.

Si tenga conto che sotto al palazzo ci sono svariati box auto, di cui uno di mia proprietà. Agisce con delle chiavi passepartout“.

A tal proposito abbiamo contattato i Carabinieri di San Benedetto per avere conferma di quanto riportato. I furti sono stati confermati e, ulteriormente, rispetto alle immagini acquisite è stato chiarito che si stanno operando approfondimenti per appurare l’effettiva responsabilità della persona ripresa.