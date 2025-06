Di Alessio Lattanzio

SAN BENEDETTO – La Samb continua a muoversi attivamente sul mercato, anche per quanto riguarda le conferme per la prossima stagione. E’ infatti ufficiale il rinnovo di Federico Chiatante, come già aveva preannunciato il Ds De Angelis settimana scorsa. Il terzino destro ha firmato un contratto valido fino al 30 giugno 2027 con i rossoblu.

Anche in questo caso si tratta di un profilo giovane, classe 2004, perfettamente in linea con il piano della società di puntare sui giovani, con la speranza che ciò possa dare i risultati sperati già a partire dal prossimo campionato.

Chiatante è arrivato a San Benedetto all’inizio della stagione 2023/2024, in cui però ha trovato poco spazio registrando solamente 8 presenze. Quest’anno il suo minutaggio è aumentato significativamente, giocando 19 partite e più del triplo dei minuti, dimostrandosi capace, inoltre, anche di ricoprire il ruolo di esterno sinistro segnando due gol.