di Alessio Lattanzio

SAN BENEDETTO – Lunedì 30 giugno alle ore 21, la suggestiva cornice della Palazzina Azzurra ospiterà il saggio di fine anno della scuola di danza Bailando Dos, diretta dai maestri Anna Maria Alessandrini e Mauro Lelli.

Protagoniste della serata saranno le allieve della scuola, che si esibiranno in coreografie coinvolgenti di balli caraibici e danza sportiva, accompagnate da costumi scintillanti e tanta energia. Un momento di festa ma anche di preparazione in vista del Campionato Nazionale di Danza Sportiva di Rimini, a cui le giovani danzatrici prenderanno parte nelle prossime settimane.

La scuola invita tutta la cittadinanza a partecipare per sostenere l’impegno, la passione e il talento delle ragazze. Uno spettacolo che saprà emozionare non solo gli appassionati di danza, ma anche chi desidera avvicinarsi a questo affascinante mondo per la prima volta.