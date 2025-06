VENERDÌ 27

TOLENTINO (MC)

3° edizione “Tolentino Country”

Ore 18.30, Contrada San Giuseppe – Zona Collina, musica dal vivo con “Backroads”

CASTIGNANO (AP)

Percorso DiVino

Ore 18.30, Centro Storico, degustazione di vini locali tra le strade e i vicoli della città

OFFIDA (AP)

Giochi di Quartieri

Ore 18, impianti sportivi comunali, sfide di sport e giochi popolari a cura della Consulta giovanile offidana guidata da Stefano D’Angelo.

CUPRA MARITTIMA (AP)

Concolando

Dalle 17 in poi, Chalet Alta Marea, 4a edizione della festa della concola di Cupra Marittima.

Troilo e Cressida

Ore 21.15, Parco Archeologico Naturalistico Civita, opera di William Shakespeare

SAN BENEDETTO (AP)

Raccont-Arti

Cineteatro San Filippo Neri, laboratorio teatrale

Festa del Cinema Pirata

Palazzina Azzurra, incontro all’insegna del cinema indipendente

GROTTAMMARE (AP)

Storie di mare

Ore 21.00, Teatro delle Energie, racconti di pescatori, notti stellate e magiche creature.

Riunione pugilato olimpico

Ore 20.00, Piazza Krusaal.

ASCOLI PICENO

64° Coppa Paolino Teodori

Colle San Marco – San Giacomo, gara automobilistica di velocità in salita

PORTO SANT’ELPIDIO (FM)

Una serata all’opera

Ore 21.30, quartiere San Filippo, arte e duetti da Mozart a Puccini

CIVITANOVA (MC)

Civitanova danza

Ore 21.30, Teatro Rossini, Sol Invictus con il coreografo Hervé Koubi.

SENIGALLIA (AN)

Rds summer festival

Piazza Garibaldi, ospite Serena Brancale

SABATO 28

COSSIGNANO (AP)

Alchimie di Luce

Ore 17, Chiesa dell’Annunziata, Inaugurazione mostra di Benedetto Bustini.

Weekend della cultura

Ore 21, Piazza Santucci, Cossignano per Dante con il professor Battistella.

ACQUAVIVA (AP)

“L’importanza delle reliquie nel Medioevo”

Ore 21.30, Fortezza Medievale, relazione dei professori Teodorico Compagnoni e Andrea Viozzi, conferenza a cura dell’Utes.

OFFIDA (AP)

8° Torneo Pink Carpet

Tutto il giorno, circolo tennis “R. Barbizzi” torneo singolare femminile play & fun.

TOLENTINO (MC)

3° edizione “Tolentino Country”

Ore 16.30, Contrada San Giuseppe – Zona Collina, musica dal vivo con “Wild Guns”, attività per bambini con “Ritagli di Cielo”

Ore 18.30 camminata in collina a cura di “Macerata Nordic Walking”

Borghi in jazz

Castello della Rancia, Karima interpreterà i grandi cantautori italiani nello spettacolo Canta Autori.

CASTIGNANO (AP)

Percorso DiVino

Ore 18.30, Centro Storico, degustazione di vini locali tra le strade e i vicoli della città

SAN BENEDETTO (AP)

Festa del Cinema Pirata

Ore 10 in poi, Palazzina Azzurra, incontro all’insegna del cinema indipendente

Coppa Italia di Beach Soccer

Beach Arena, Coppa Italia di Beach Soccer con protagonista anche la Happy Car Sambenedettese BS

ASCOLI PICENO

64° Coppa Paolino Teodori

Colle San Marco – San Giacomo, gara automobilistica di velocità in salita

More necessary than the sun – Donde los niños no sueñan

Ore 20.30, Chiesa di San Pietro in Castello, festival del reportage

“Il ritratto ambientato”

Ore 9 – 13 / 15 – 19, Polo culturale Sant’Agostino – Auditorium Cellini, workshop

Presentazione del libro “Spina” con l’autore Mario Spada

Ore 17.30, Palazzo dei Capitani – Sala dei Savi, Festival del reportage

I Piceni

Ore 21, Chiostro di San Francesco, incontri di Kick e Thai Boxe

Corso di astronomia

Ore 19, Monticelli – Green Park, “Verso l’inizio del Tempo: Cosmologia e Big Bang”

Premio Sparti

Ore 18, Museo Licini, Finissage – presentazione catalogo e proclamazione dei vincitori

Vizi e Virtù Vasco Rossi tribute

Ore 19, Colonna Ascoli Piceno, festa Sant’Antonio di Padova Colonna

SENIGALLIA (AN)

Rds summer festival

Piazza Garibaldi, ospite Alessandra Amoroso

BELMONTE PICENO (FM)

No limits party

Musica di Radio Linea n.1 e Radio Studio + con tanti protagonisti e ospiti

CUPRA MARITTIMA (AP)

Concolando 4° edizione

Ore 20.00, Parco San Benedetto Martire, degustazione di spaghetti con le concole cuprensi

Ore 21.00, concerto live della band “One Band” con musica anni ‘70, ‘80, ‘90

MARTINSICURO (TE)

Mostra Fotografica

Villa rosa – Pinetina Via F.Filzi, mostra fotografica organizzata da “Pro Loco Villa Rosa”

GROTTAMMARE (AP)

Saggio Discipline Danza e Fitness

Ore 21.00, Piazza Kursaal, organizzato da “Studio in Movimento”

RIPATRANSONE (AP)

La storia infinita

Ore 21, Teatro Mercantini, a cura di Palestra ASD Body Shape

MONTEDINOVE (AP)

Bloom Music Festival

Ore 18, campo sportivo, un viaggio tra musica elettronica,pop,indie e rock con alcune delle realtà musicali emergenti più interessanti d’Italia.

NUMANA (AN)

Parlare futuro summer, Giuseppe Cruciani

Ore 21.15, Piazza del Santuario, il primo appuntamento di Parlare Futuro Summer con il più pazzo dei conduttori radiofonici italiani: Giuseppe Cruciani.

DOMENICA 29

COSSIGNANO (AP)

Memorial vittime Rigopiano

Ore 11, piazzale Europa, Motoincontro per il 7° memorial Marco Vagnarelli e Paola vittime della tragedia di Rigopiano.

ACQUAVIVA (AP)

“Visio Sibilla”

Ore 21.30, Fortezza Medievale, spettacolo di fine anno dei corsi di danza tradizionale – centro studi Malafè Danza, a cura dell’Utes.

TOLENTINO (MC)

3° edizione “Tolentino Country”

Ore 16.30, Contrada San Giuseppe – Zona Collina, attività per bambini con “Ritagli di Cielo” e “Animazione e Balli country”

SAN BENEDETTO (AP)

Festa del Cinema Pirata

Ore 11 in poi, Palazzina Azzurra, incontro all’insegna del cinema indipendente

Coppa Italia di Beach Soccer

Beach Arena, Coppa Italia di Beach Soccer con protagonista anche la Happy Car Sambenedettese BS

ASCOLI PICENO

64° Coppa Paolino Teodori

Colle San Marco – San Giacomo, gara automobilistica di velocità in salita

“Il ritratto ambientato”

Ore 9 – 13 / 15 – 19, Polo culturale Sant’Agostino – Auditorium Cellini, workshop

Gara campionato interregionale tiro con l’arco da caccia – Rievocazioni storiche – Trofeo over 65

Ore 8, Area monumentale di Porta Maggiore, Competizione di livello agonistico e riconosciuta dal Coni

Women’s bodies as battlefields – L’inganno degli occhi

Ore 20.30, Chiesa di San Pietro in Castello, Festival del Reportage

Seminario di editoria fotografica

Ore 11.30, Polo culturale Sant’Agostino – Auditorium Cellini, a cura di Claudio Corrivetti

Uniti contro le truffe

Ore 17, Circolo ricreativo Monticelli, incontro pubblico informativo per scoprire come difendersi dai raggiri che colpiscono specialmente la popolazione anziana

CUPRA MARITTIMA (AP)

Concolando 4° edizione

Ore 17.30, Villa Cellini, talk show e showcooking con vari ospiti

Villaggio dei Bambini Ciquibum

Ore 21.00, Largo Unità d’Italia, giochi in legno e animazione organizzati dall’Amministrazione Comunale

CASTIGNANO (AP)

Festeggiamenti San Pietro e Paolo

Dalle 17, centro storico, aperitivo, intrattenimento per bambini e il concerto della Corale presso la Chiesa di Sant’Egidio.

MARTINSICURO (TE)

Mostra Fotografica

Villa rosa – Pinetina Via F.Filzi, mostra fotografica organizzata da “Pro Loco Villa Rosa”

GROTTAMMARE (AP)

Saggio Discipline Danza e Fitness

Ore 21.00, Piazza Kursaal, organizzato da “Studio in Movimento”

Padel con il Cuore – La solidarietà scende in campo

Ore 10.30, Circolo Tennis Beretti “Ex Ferriera”, torneo benefico di padel

RIPATRANSONE (AP)

Concerto dell’orchestra bel canto

Ore 18, Teatro Mercantini, diretta dal M° Raffaele Ponti – a cura di R.O.L.F.

CORRIDONIA (MC)

Paolo Belli Big Band

Ore 21.30, Piazza Corridoni, Summer tour 2025

PORTO SANT’ELPIDIO (FM)

Cristina D’Avena

Piazza Garibaldi, Cristina D’Avena live