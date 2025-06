MONTEPRANDONE –Il gruppo fiorentino, guidato dalla carismatica Simona Bencini, proporrà alle 21:30 i brani storici che li hanno lanciati, tra cui il celebre singolo “Gelosia”: tormentone del 1995 e simbolo della corrente acid‑jazz italiana, contenuto nell’album d’esordio premiato con il disco di platino, che ha generato cinque hit radiofoniche.

A trent’anni di distanza, i Dirotta su Cuba tornano a Monteprandone con un live esplosivo: saranno in scena schegge di groove, soul e funky che hanno fatto la storia della band e continuano a far vibrare il pubblico, grazie a uno show raffinato e trascinante.

Per acquistare il biglietto clicca qui

Un’occasione imperdibile per gli appassionati della grande musica italiana dal vivo, in una cornice suggestiva come quella del borgo monteprandonese.

Per leggere il programma completo di JazzAP clicca qui.