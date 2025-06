ASCOLI

– In vista dell’intensificarsi delle ondate di calore, l’Azienda Sanitaria Territoriale, A.S.T. di Ascoli Piceno, si dichiara pronta ad attivare nei Pronto soccorso degli ospedali Mazzoni di Ascoli e Madonna del Soccorso di San Benedetto del Tronto lo specifico ‘codice calore’, un percorso assistenziale prioritario per i pazienti con sintomi riconducibili al colpo di calore.

Il protocollo operativo prevede una presa in carico rapida dei pazienti che presentano alterazioni dei parametri vitali o dello stato di coscienza, con particolare attenzione a condizioni di ipotensione, temperatura corporea superiore ai 40°C e disorientamento mentale, specie in soggetti esposti per lungo tempo al sole o in ambienti surriscaldati.

Al triage, l’infermiere assegnerà un codice di priorità rosso (intervento immediato in sala visita) o arancione (accoglienza in stanza refrigerata e monitorata). Seguiranno accertamenti diagnostici e trattamenti specifici.

“È fondamentale farsi trovare preparati per gestire al meglio le conseguenze delle alte temperature sulla salute pubblica”, afferma il Direttore Generale dell’A.S.T. di Ascoli, Antonello Maraldo. “I nostri Pronto soccorso sono pronti ad attivare i percorsi previsti dal ‘codice calore’ per un’assistenza tempestiva e qualificata.”

Il colpo di calore rappresenta una delle emergenze più gravi causate dall’eccessivo innalzamento della temperatura corporea. Se non trattato rapidamente, può provocare danni seri a organi vitali come cuore, cervello, reni e muscoli. Le categorie più a rischio sono anziani over 65, bambini piccoli e persone fragili.

Al momento, i Pronto soccorso dell’AST di Ascoli – diretti rispettivamente da Gianfilippo Renzi (ospedale Mazzoni) e Giuseppina Petrelli (ospedale Madonna del Soccorso) – non hanno ancora registrato accessi per sincope da colpo di calore, ma l’attenzione resta alta.

Per ulteriori informazioni o aggiornamenti sull’allerta caldo e le misure attivate, è possibile consultare i canali ufficiali dell’AST di Ascoli.