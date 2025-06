ASCOLI PICENO – Poco prima delle ore 8 di questa mattina, 25 giugno, i Vigili del Fuoco della sede Centrale sono intervenuti in via Mutilati ed Invalidi del Lavoro, in zona industriale, per lo scontro tra un autocarro e un autofurgone.

Il conducente di quest’ultimo, ribaltatosi dopo l’impatto, è stato estratto dagli operatori VF dopo aver tagliato parte del tetto del mezzo con cesoie idrauliche e consegnato al personale del 118.

Al termine si procedeva con la messa in sicurezza dell’intera zona incidentale.

Sul posto per i rilievi la Polizia locale.