Le mansioni da svolgere sono:

-preparazione degli ingredienti,

-monitoraggio delle macchine per la cottura o la confezionamento,

-etichettatura dei prodotti

-rispetto delle norme igieniche e di sicurezza alimentare

Si offre iniziale contratto in somministrazione finalizzato alla stabilizzazione in azienda

Orario di lavoro: 3 turni

Requisiti:

-Esperienza pregressa nel settore del confezionamento alimentare

-Disponibilità a lavorare su turni e a ciclo continuo

-Precisione e attenzione ai dettagli

-Automunito/a

Per candidarsi inviare c.v. tramite whatsapp al numero : 335 601 4745