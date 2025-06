SAN BENEDETTO – Un Borgo in Festa torna il 19 e 20 luglio per far rivivere lo spirito degli anni ’50 nello splendido scenario del Paese Alto.

Due giorni per immergersi nel fascino del vintage tra le vie del borgo, in un’edizione che si preannuncia ricca di live music, street food, spettacoli, mercatini e molto altro.

“Il Vintage Village si è ormai affermato come uno degli eventi più attesi del Paese Alto – dichiara l’assessore al turismo di San Benedetto del Tronto, Cinzia Campanelli – Con le sue atmosfere, trasforma gli spazi del vecchio incasato in un vero e proprio viaggio nel tempo, che per un intero fine settimana rievoca mode, musiche e stili che hanno fatto la storia del Novecento. È un’esperienza aperta e accessibile a tutti, capace di coinvolgere famiglie, giovani e visitatori di ogni età. Dalla musica agli spettacoli, passando per mercatini e iniziative culturali, le vie del Paese Alto si animeranno, valorizzando il patrimonio turistico e culturale della città. Il nostro invito è perché tutti i cittadini si uniscano alla festa e partecipino numerosi, per vivere insieme l’energia e il fascino senza tempo del Vintage Village.”

La musica sarà variegata, con band pronte a farvi ballare sulle note di rock’n’roll, swing e lindy hop.

Le serate saranno condotte da Brunello & Paulina di Radio Azzurra, accompagnati dall’energia della Goody Swing Dance School, che già dal tardo pomeriggio coinvolgerà il pubblico con un Dance Camp aperto a tutti, anche ai principianti.

Per info: www.seventeeneventi.it

+39 350 0108856