SAN BENEDETTO – Nell’ambito della 44esima edizione della rassegna letteraria “Incontri con l’autore”, a cura dell’associazione I Luoghi della Scrittura e della libreria Libri ed Eventi, con il patrocinio del comune di San Benedetto, giovedì 26 giugno, alle ore 21,30, presso il Circolo Nautico Sambenedettese sarà ospite il giornalista Maurizio Mannoni, che presenterà il suo primo romanzo dal titolo “Quella notte a Saxa Rubra“(2024, La nave di Teseo, collana Oceani ). Dialogherà con l’autore Eliana Narcisi. La rassegna gode anche del contributo di numerosi partner tra cui la Fabbrica dei Fiori, BPER Banca, il Circolo dei Sambenedettesi, Toxedo, Il Club degli Insegnanti-Cineforum, Porto Progresso, Autonoleggio Massicci e Chalet Da Luigi.

La trama del romanzo si sviluppa all’interno degli studi Rai di Saxa Rubra, dove un giovane giornalista scompare misteriosamente dopo una drammatica apparizione in diretta. Il suo collega e amico, anche voce narrante, intraprende un’indagine personale tra appunti dimenticati, archivi polverosi e memorie sepolte, tentando di ricostruire una verità che sembra nascosta sotto giochi di potere e silenzi istituzionali. A dare profondità alla vicenda è anche la figura di Angela, una donna misteriosa legata al giornalista scomparso, che sparisce da Roma poco prima della tragedia e il cui ritorno in scena complica ulteriormente le indagini, introducendo una dimensione affettiva in una narrazione già carica di tensione. Il libro combina l’atmosfera del noir alla denuncia sociale, offrendo uno spaccato crudo della televisione pubblica, descritta come un sistema spesso piegato agli interessi politici, e criticando nettamente, seppure implicitamente, i meccanismi dell’informazione italiana. Dopo e grazie a una lunga carriera giornalistica all’interno della Rai, l’autore ha attinto alla propria esperienza diretta per dipingere con realismo l’ambiente redazionale, riflettendo su etica, controllo mediatico e memoria collettiva. Definito una “serrata e coinvolgente indagine letteraria”, il libro riesce con abilità a mescolare mistero, introspezione e denuncia.

In caso di maltempo l’incontro si terrà presso il Museo del Mare nel complesso del mercato ittico.