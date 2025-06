Riceviamo e pubblichiamo la garbata richiesta di una signora sambenedettese, a proposito della presenza di barriere architettoniche e impedimenti che rendono disagevole lo spostamento in città. Un problema che non è nuovo per la città di San Benedetto.

“Buongiorno, sono un’insegnante in pensione da molti anni oltreché vedova e mi occupo insieme alla badante di mia sorella che, affetta da paralisi agli arti inferiori da tanto tempo, deambula tramite una carrozzina elettrica.

Devo purtroppo lamentare che incontriamo ogni giorno la presenza di barriere architettoniche e impedimenti che rendono disagevole lo spostamento in città. Per lo più marciapiedi occupati per intero o, mi si dice, oltre il consentito dalle norme vigenti in materia, e comunque in misura tale da rendere impossibile per noi, una bastevole fruizione degli stessi. Laddove sono sufficientemente ampi e percorribili, i marciapiedi alcune volte mancano di un numero adeguato di scivoli. Sostanzialmente, eccetto che per il percorso sul lungomare e in pochi altri ambiti, si è spesso costrette a percorrere le vie della città sul manto stradale, ma non accanto al marciapiede dove quasi sempre si trova un’automobile parcheggiata, bensì letteralmente in contiguità con il traffico, con il pericolo costante di avere un guaio con qualche automobilista distratto. Oltretutto le strade hanno tratti spesso dissestati e scuotono la carrozzina e pure mia sorella; vi assicuro che non è per niente carino.

Lo scorso mese di maggio, ci siamo recate presso lo studio del medico di famiglia. Lungo tutto il percorso, da casa all’ambulatorio, problemi di ogni sorta. Complicazioni perfino per accedere allo studio, visti: il piccolo gradino esterno, quello più alto interno e la mancanza degli scivoli. Mia sorella rimase fuori e fruì della prestazione esternamente, sul marciapiede, così come era già successo altre volte in passato. Solo una volta, se ben ricordo, lei riuscì a entrare grazie all’aiuto di un generoso e robusto passante che la sollevò di peso. Gli stessi problemi si riscontrano in diversi negozi che mancano di scivoli o rampe; quando io entro per fare la spesa, mia sorella è costretta a restare fuori.

Sconfortata da tanto disagio, mandai due messaggi WhatsApp a un mio amico che abita poco distante da me, una sorta di sfogo. Lui conosce da tempo i problemi che incontriamo ogni giorno e so che qualcosa aveva accennato in passato almeno a qualche dirigente e ad alcuni consiglieri comunali, come pure a un commissario della Polizia Locale, ma senza frutto.

Quel giorno di maggio, il mio amico, contagiato dal mio avvilimento collegato all’impossibilità d’accedere allo studio medico, pensò di postare i miei messaggi sull’account Facebook del nostro comitato di quartiere; ottenne la mia approvazione, e dopo aver oscurato alcune parti per rispetto della privacy, li pubblicò unitamente a delle sue considerazioni. Purtroppo, sorprendentemente, il suo post scomparve poco dopo la pubblicazione. Lo ripubblicò di nuovo, ma pure questo, poco dopo, non si vedeva già più. Inspiegabilmente tornavano poi visibili, ma solo per breve tempo. So che ci fu un coinvolgimento dei due amministratori/moderatori dell’account Facebook, che ammisero pubblicamente l’esistenza del problema e, uno dei due parlò perfino di un possibile intervento esterno di un soggetto estraneo e parlò finanche di mettere delle restrizioni per impedire il ripetersi di tale condizione fraudolenta. Addirittura chi gestisce quell’account, piuttosto candidamente, chiese pubblicamente al “responsabile delle scomparse di qualificarsi”; però quest’ultimo contenuto era ricompreso in un post del mio amico che è stato poi messo tra i sospesi e oggi non è più visibile, chissà semmai lo tornerà in futuro.

Poi ci fu uno scambio di opinioni tra il mio amico e un gestore dell’account, nel corso del quale quest’ultimo fece un mezzo passo indietro, affermando che l’intervento esterno di un individuo estraneo atto a togliere visibilità a certe pubblicazioni, era stata solo una sua supposizione. In tal caso e date le circostanze, allora chi fu il responsabile?

Conseguentemente il mio amico goliardicamente accennò a 1984 di Orwell, dubitando l’esistenza di una sorta di potere occulto e di Grande Fratello, ma non era di certo riferito agli amministratori dell’account, come avrebbe potuto, non è mica nato ieri, inoltre l’ironia e il sarcasmo sono stati sempre stati molto bene accetti in quella bacheca, mi si riferisce.

In ogni modo, un post collegato alla scomparsa dei precedenti, era stato messo nei sospesi e non appariva proprio in bacheca e un altro ancora era stato sottoposto al vaglio preliminare degli amministratori per la pubblicazione, una sorta di censura (ma voluta da chi considerato che gli amministratori dell’account hanno sempre sostenuto che non era dipeso da loro?).

Infine il mio amico, che chiedeva giustamente spiegazioni sull’accaduto, ha suscitato il risentimento dei gestori dell’account ed è stato dapprima messo nella condizione di non poter più pubblicare e commentare nulla, infine escluso del tutto dalla chat; da quel giorno lui non la può neppure visualizzare. La sua esclusione è avvenuta pubblicamente, sommariamente e senza un necessario contraddittorio e con toni pure piuttosto offensivi (è stato infatti accusato da un componente della gestione dell’account, di parlare “a vanvera”); eppure, poco prima, proprio questo membro dell’amministrazione dell’account lo aveva pubblicamente giudicato “molto educato” (avendo riguardo a tutte le sue pregresse pubblicazioni) e gli aveva accordato pure le sue scuse per l’inconveniente in cui era appena incorso; sembrerebbe un’incoerente contraddizione.

Oggi alcuni suoi post di quei giorni di maggio (non tutti) e i correlati commenti, sembrerebbero tornati normalmente visibili. Spero che restino in tale condizione e senza alcuna sopravvenuta modifica rispetto all’originale, tuttavia bisogna scorrere parecchio indietro se li si vuole cercare espressamente, poiché è trascorso un tempo sufficientemente ampio e nel frattempo diverse altre pubblicazioni si sono frapposte.

Pochi giorni dopo, un tardo pomeriggio, il presidente del comitato di quartiere, dalla pista ciclabile ha gridato qualcosa d’incomprensibile al mio amico che era a piedi sul marciapiede del lungomare a fare attività motoria, ma il presidente ha ritenuto opportuno di proseguire alla svelta con la sua bicicletta senza fermarsi. Proprio quel presidente che, viste le sue prerogative, il mio amico aveva invitato a incontrare me e mia sorella e, semmai ne avesse ravvisato il presupposto, ad accompagnarci in comune per dialogare con qualche funzionario; purtroppo non ha avuto risposta, proprio nessuna.

Come se tutto questo non fosse stato già abbastanza, qualche giorno fa, il babbo di una persona che è membro del nostro Consiglio Comunale, oltre che residente nel mio stesso quartiere, il quale aveva correttamente ricondotto quanto accadde sulla bacheca Facebook del nostro comitato di quartiere a me e mia sorella, mi ha severamente e a mio giudizio irriverentemente rimproverato sulla pubblica via, con toni un po’ arroganti per i miei gusti, e oltre me ha biasimato pure il mio amico, che invero non era presente, accusando quest’ultimo di impicciarsi di questioni che non lo riguardano. In realtà egli si sbagliava e pure di grosso, giacché sono aspetti che potrebbero riguardare tutti, perché tutti invecchiamo e, presto o tardi, molti perdono la salute e qualcuno potrebbe sventuratamente finire su una carrozzina, anche per un incidente stradale, io non lo auguro a nessuno… proprio a nessuno, ma può capitare. Infine, ma non meno importante, sono pure da considerare e valutare le possibili avversità delle neomamme con carrozzina e bimbo a bordo.

Ho sentito il dovere di raccontare questi episodi, in maniera tale che ognuno di tutti quelli che li leggeranno potrà, se lo vorrà, sentirsi sollecitato a fare una (per me necessaria) riflessione e opinione.

Mentre chi governa questa città potrà valutare se ci sono le condizioni per riconsiderare il tutto con animo diverso e con la necessaria empatia, per conseguire al più presto l’inizio di un possibile percorso per il miglioramento della condizione attuale di chi vive ogni giorno il disagio della propria disabilità, ma con un po’ di lungimiranza anche in ottica futura, ossia a beneficio e giovamento di tutte quelle generazioni che seguiranno. Insomma una convivenza civile e una città vivibile a misura d’uomo è un traguardo al quale tendere e da conseguire, magari un passo alla volta.

Ecco tutto.

Post scriptum: ho evitato di proposito di indicare il mio nome, quello di mia sorella, quello del mio amico, quello dello studio medico, quello del Comitato di Quartiere e del suo Presidente, quello degli amministratori dell’account Facebook del nostro comitato di quartiere, quello del babbo del componente del Consiglio Comunale, et cetera… proprio perché non ho scritto con uno spirito di rivalsa e non voglio creare potenziali imbarazzi a chi, in questa vicenda, potrebbe essersi comportato in maniera poco consona, ma pure per scansare per ognuno di loro, qualunque possibile ipotesi di mirato assoggettamento allo sfavorevole giudizio dei miei concittadini.

Confido di non aver provocato il risentimento di qualcuno, in tal caso me ne scuso in anticipo, non avevo di certo questa volontà”