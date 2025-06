SAN BENEDETTO – Calciomercato Samb. E’ fatta per Cultraro.

Di seguito il comunicato ufficiale del club.

L’U.S. Sambenedettese comunica di aver raggiunto l’accordo con il promettente portiere classe 2003 Giovanni Cultraro, che dal 1º luglio 2025 diventerà ufficialmente un calciatore rossoblu.

L’ex Avezzano (22 anni da compiere) andrà dunque ad affiancare Tommaso Orsini (classe 2006) e Matteo Grillo (classe 2007) nel reparto dei portieri a disposizione di mister Ottavio Palladini per la prossima stagione in Serie C.