Si valutano anche candidati alla prima esperienza, purché motivati e con una buona predisposizione al contatto con il pubblico.

È richiesta disponibilità immediata per lavoro su turni, prevalentemente in fascia pomeridiana e serale.

Offriamo un ambiente di lavoro serio e stimolante e un regolare inserimento. Cerchiamo una persona affidabile, puntuale e desiderosa di mettersi in gioco.

Info 342 001 3156