Di Romina Celani

SAN BENEDETTO – Si è conclusa ieri sera nella splendida cornice della palazzina Azzura la 12^ edizione dello Strega tour, che ha portato i finalisti del prestigioso premio letterario ad incontrare il numerosissimo pubblico presente.

Presenti anche il Sindaco Antonio Spazzafumo e l’assessore alla Cultura Lia Sebastiani, che hanno ribadito l’importanza ed il lustro per la città di eventi culturali di così alto livello.

A condurre la serata, accanto a Mimmo Minuto, fondatore della rassegna Incontri con l’autore giunta alla sua 44^ edizione, il giornalista Roberto Ippoliti che ha introdotto quattro dei cinque finalisti presenti: Antonio Bajani, Paolo Nori, Elisabetta Rasy e Nadia Terranova, mentre Michele Ruol, autore de “Inventario di quel che resta dop che la foresta brucia”, edito da Terrerosse, non avendo potuto partecipare personalmente, ha lasciato al pubblico un videomessaggio di saluto e ringraziamento, raccontando la genesi del suo romanzo in cui troviamo la storia di una famiglia che deve fare i conti con ciò che rimane dopo un incidente che segnerà la storia non solo delle persone, ma anche degli oggetti ad essi legati.

Tanti i temi trattati nel corso della serata; Paolo Nori, autore di “Chiudo la porta ed urlo”, edito da Mondadori, ha condotto il pubblico nell’affascinante mondo di Raffaele Baldini, protagonista del suo romanzo, grandissimo poeta sconosciuto ai più, che in mirabolante mosaico dei suoi frammenti poetici, trova il senso della vita proprio nella letteratura; Elisabetta Rsy, nel suo romanzo “Perduto è questo mare”, edizioni Rizzoli, racconta la storia di due personaggi, un padre sognatore evanescente, e un amico, il grande Raffaele La Capria, sullo sfondo della Napoli del secondo dopoguerra, dove si incrociano affetti, sentimenti e profonde ferite.

Momenti di grande commozione anche con Nadia Terranova, autrice di “Quello che so di te”, edito da Guanda, che attraverso la storia della sua famiglia e soprattutto della bisnonna Venera, ha toccato temi importanti come le malattie mentali, di come sia cambiata la percezione e l’attenzione verso tali patologie, e soprattutto come è dover fare i conti, anche all’interno del nucleo familiare, con l’isteria, la nevrosi e la stranezza.

Infine Andrea Bajani, con il suo “L’anniversario”, edizioni Feltrinelli, già vincitore del Premio Strega Giovani, ha raccontato il dolore ma anche la rinascita di un anniversario, l’allontanamento da una famiglia crudele e disfuzionale, microcosmo di prevaricazione e sofferenza, dove però si innesta nel figlio, e nel lettore, il desiderio e la forza di rinascere, prendendo consapevolezza di sé e della propria vita.

Grande la partecipazione del pubblico che ha seguito con grande attenzione, commozione e coinvolgimento gli interventi degli autori, dimostrando ancora una volta come la grande letteratura sa commuovere ed affascinare.

Appuntamento al 3 luglio, al museo nazionale etrusco di Villa Gilia per la proclamazione del vincitore.