SAN BENEDETTO – Nel pomeriggio di lunedì 23 giugno la sala consiliare ha accolto la cerimonia di consegna delle borse di studio a studenti delle scuole medie superiori residenti a San Benedetto del Tronto messe in palio dal Consorzio del Bacino Imbrifero del Fiume Tronto – BIM Tronto.

L’assegno (300 euro per studenti frequentanti dal primo a quarto anno e 500 euro per gli studenti iscritti all’ultimo anno delle superiori) è andato a 57 ragazzi sambenedettesi: tra loro, tre giovani che si sono distinti in ambito sportivo e che hanno partecipato al bando, sempre emanato dal BIM, dal titolo “Lo sport per crescere”.

In totale il BIM – ha concesso 200 borse di studio ad altrettanti studenti residenti nel territorio del Consorzio iscritti nell’anno scolastico 2023/2024 alla scuola media superiore sia statale che privata legalmente riconosciuta.

A consegnare gli assegni sono stati il presidente del BIM Tronto Luigi Contisciani e il sindaco Antonio Spazzafumo: “Queste borse di studio non rappresentano soltanto un riconoscimento agli studenti che si sono distinti per merito – ha detto il Sindaco – ma anche un investimento sul futuro del nostro territorio. Sostenere i giovani significa rafforzare le basi su cui costruire comunità più solide, consapevoli e preparate ad affrontare le sfide future”.

“È con grande orgoglio ed emozione che oggi ci troviamo qui per celebrare un momento così significativo: la consegna delle borse di studio del nostro programma ‘Pacchetto Scuola BIM – ha dichiarato il Presidente Bim Tronto Luigi Contisciani. – Queste borse di studio rappresentano un riconoscimento del merito e dell’impegno dei ragazzi, ma anche un sostegno concreto alle loro famiglie. Ai ragazzi e alle ragazze che oggi ricevono questo riconoscimento, voglio dire: siate curiosi, siate tenaci, non smettete mai di imparare e di sognare in grande. Il vostro futuro è nelle vostre mani e siamo qui per sostenervi in questo percorso”.