SIRACUSA – La quinta tappa del Marina Militare Nastro Rosa Tour 2025, partita da Catanzaro Lido e conclusasi a Siracusa, ha visto il CNS ottenere il settimo posto, rappresentato da Fabio Sciarra e Andrea Eusebi.

Nella classifica generale il Circolo Nautico si trova dunque al quinto posto dopo metà tour, posizionamento commentato così dal direttore tecnico area vela del CNS Andrea Novelli :”Siamo soddisfatti del quinto posto assoluto, dispiace nella Catanzaro-Siracusa aver visto sfumare proprio in vista del traguardo il sesto posto, che poi è stato appannaggio dell’equipaggio turco di Goztope Yalken, ma comunque ritmo e concentrazione sono stati quelli giusti”. La vicepresidente CNS, Laura Cennini, ha aggiunto: «Dopo il nono posto iniziale e la splendida vittoria nella seconda tappa, continuiamo a regatare molto bene, come dimostrato nella Catanzaro-Siracusa. Questo indica la solidità del nostro progetto e la crescita progressiva del gruppo: siamo soddisfatti, ma continueremo a puntare ancora più in alto nelle prossime tappe».

Il Marina Militare Nastro Rosa Tour 2025 proseguirà con le tappe di Trapani, Cagliari, La Maddalena e si concluderà il 13 luglio a Genova.