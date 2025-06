Alessio Lattanzio

SAN BENEDETTO – La Sambenedettese ha recentemente ufficializzato il suo secondo acquisto di questa sessione di mercato (dopo Nouhan Toure, vedi QUI). Si tratta del centrocampista classe 2002 Francesco Scafetta, reduce da una brevissima parentesi al Cerignola nella passata stagione in cui non è riuscito ad incidere.

Cresciuto nel vivaio dell’Ascoli e nella Primavera della Reggiana, Scafetta milita per due stagioni in serie D prima con la Vastese e successivamente con la Vibonese giocando un totale di 62 partite tra i dilettanti segnando 9 gol.

Nella stagione 2023/2024 viene acquistato dal Bari, che lo gira in prestito al Messina in serie C, squadra nella quale totalizza ben 30 presenze in un solo anno. Scafetta dimostra di essere un giocatore molto duttile, in grado di ricoprire non solo il centrocampo, ma anche tutti e tre i ruoli dell’attacco.

Tornato al Bari, trova spazio solo in Primavera 2 mettendo a referto 4 gol in sole 5 partite. A febbraio 2025, firma con l’Audace Cerignola, ma viene svincolato dopo soltanto un mese.

La Samb sta quindi puntando su un profilo giovane, che però ha già un’esperienza in Lega Pro sulle spalle e tanta voglia di dimostrare il suo valore in questa categoria dopo un’ultima stagione tutt’altro che entusiasmante.