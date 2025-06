FERMO – I Carabinieri continuano con impegno quotidiano l’attività di contrasto allo spaccio e al consumo di sostanze stupefacenti, fondamentale per garantire la sicurezza e il benessere delle comunità affidate. Grazie a un lavoro d’intelligence incessante, seguito da operazioni sul territorio, i Carabinieri del Comando Provinciale di Fermo hanno recentemente sequestrato significativi quantitativi di droga e denunciato criminali dediti allo spaccio.

Negli ultimi giorni, a Montegiorgio, i militari della locale Stazione Carabinieri hanno denunciato alla Procura della Repubblica di Fermo un 38enne straniero. I militari, conducendo mirate e rapide indagini, supportate dall’escussione di testi e dall’analisi di filmati estrapolati da un sistema di videosorveglianza pubblico, hanno accertato che l’uomo ha ceduto cocaina a un 40enne italiano, attività di spaccio consumatasi in Torre San Patrizio. Sempre a Montegiorgio, il medesimo 38enne straniero è stato nuovamente denunciato per aver ceduto cocaina a un suo connazionale, stavolta dai Carabinieri della Sezione Operativa di quella Compagnia.

A Porto San Giorgio invece i Carabinieri del Comando Stazione hanno denunciato un 32enne extracomunitario, ritenuto il pusher cedente alcune dosi di cocaina e di hashish a un 42enne italiano, quest’ultimo controllato dai militari in località Lido Tre Archi di Fermo è risultato in possesso di stupefacenti e pertanto segnalato amministrativamente alla locale Prefettura ai sensi dell’art. 75 del D.P.R.

Sempre i Carabinieri di Porto San Giorgio hanno denunciato un 52enne italiano e una 58enne straniero. I militari dopo aver controllato un loro acquirente, un 57enne italiano, trovato in possesso di una dose di cocaina, hanno raggiunto i pusher preso un’abitazione sita in Fermo, utilizzata come base di spaccio e, a seguito della perquisizione domiciliare, hanno rinvenuto altra sostanza stupefacente tra cui un grammo di hashish e cinque grammi di cocaina già suddivisa in dosi, nonché un bilancino di precisione e materiale vario per il confezionamento. Anche in questa circostanza, l’acquirente è stato segnalato amministrativamente alla locale Prefettura.

Un ulteriore attività di controllo eseguita in località Lido Tre Archi di Fermo, stavolta dai Carabinieri della Stazione Porto San Giorgio, ha permesso di denunciare un 21enne straniero. I militari, operanti nell’ambito di un servizio straordinario interforze di ordine e sicurezza pubblica, eseguito unitamente a personale della locale Questura e della Guardia di Finanza di Fermo, hanno controllato il 21enne alla guida della sua autovettura e lo hanno sottoposto a perquisizione personale e veicolare con l’ausilio dell’unità cinofila della Guardia di Finanza, trovandolo in possesso di tre grammi di cocaina suddivisa in cinque dosi. Il controllo eseguito ha permesso altresì di rinvenire e sequestrare anche 2 coltelli a serramanico con lama rispettivamente di 7 e 8 centimetri.

A Monte Urano, i Carabinieri della Stazione hanno denunciato un 22enne straniero. I militari, al termine di meticolose indagini, hanno riconosciuto il 22enne nella persona che incontrata nelle vie centrali di quel comune, alla loro vista si era data alla fuga gettando a terra un involucro contenente sette grammi di hashish, un grammo di cocaina e un grammo di eroina, sostanza stupefacente prontamente recuperata.

Per quanto alle operazioni di contrasto al consumo di droghe, i Carabinieri della Stazione di Porto San Giorgio hanno eseguito mirati controlli in località Lido Tre Archi di Fermo, segnalando alla locale Prefettura, ai sensi dell’art. 75 del D.P.R., tre persone di cui un 21enne italiano trovato in possesso di due grammi di hashish, un 35enne extracomunitario e un 36enne italiano, entrambi trovati in possesso di una dose di cocaina.

Sempre i Carabinieri di Porto San Giorgio, stavolta in via Pian della Noce di quel centro, hanno controllato un 43enne italiano trovandolo in possesso di due grammi di hashish e pertanto anche quest’ultimo segnalato alla Prefettura.

In Porto Sant’Elpidio invece i Carabinieri della Stazione hanno controllato un 20enne trovandolo in possesso di tre grami di hashish. Il 20enne, oltre alla prevista segnalazione alla Prefettura, si è visto ritirare anche il documento di guida poiché stava a bordo della sua moto.