SAN BENEDETTO – Chiara Romani, maturanda al Liceo scientifico B. Rosetti e futura studentessa di Medicina, prima classificata al premio letterario nazionale Filippo Sanna 2024-25.

Chiara già vincitrice del primo premio nell’a.s. 2022-23 e del premio della giuria tecnica nell’as 23-24, ha ricevuto un triplo riconoscimento: il 1° premio con Diploma e assegno di € 200,00 nella sez. C; il Premio Speciale in memoria di Ettore Villa-miglior giovane autore e il Premio Speciale della Giuria “Comune di Triuggio”.)

“Nel corso del mio percorso scolastico, la scrittura ha rappresentato molto più di un esercizio espressivo: è stata uno spazio di verità, uno strumento per cercare senso nel mondo – racconta la giovane Chiara Romani – Ho scritto per comprendere, per prendere posizione, per restare umana. Ed è con profonda gratitudine che ho visto questi miei gesti fragili ma sinceri trovare ascolto e riconoscimento. È stato un risultato inaspettato, che mi ha reso orgogliosa, soprattutto per i valori di cui si fa portatore. La serata di premiazione si è svolta sabato 24 maggio a Rieti, all’interno della chiesa di S. Domenico, con la classifica dei finalisti che si aggiornava in tempo reale sulla base delle votazioni della giuria, in concomitanza ad esibizioni musicali e di ballo, in un contesto bellissimo, toccante, colmo di pace e letizia. Ero già stata insignita del primo premio nel 2023, e del Premio della Giuria Tecnica nel 2024, selezionata da Asmae Dachan, giornalista e scrittrice italo-siriana e Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana. Quest’anno il tema proposto era quello dell’amore. Un tema vasto, spesso abusato, ma che ho voluto rileggere alla luce dei tempi che ci attraversano, come unico antidoto possibile contro la guerra, che annichilisce tutto”.