SAN BENEDETTO – Nuovo evento, in programma martedì 24 giugno, alle ore 21,30, alla Palazzina Azzurra di San Benedetto, nell’ambito della 44esima edizione della rassegna “Incontri con l’autore”, organizzata dall’associazione I Luoghi della Scrittura con la libreria Libri ed Eventi.

L’incontro, di grande interesse e attualità, avrà per protagonista Fabio Mini, che presenterà il libro “La NATO in guerra. Dal patto di difesa alla frenesia bellica” (Edizioni Dedalo nella collana Orwell diretta da Luciano Canfora ). Dialogherà con l’autore Giorgio Tabani. Fabio Mini è un generale che ha ricoperto incarichi di vertice per l’Esercito Italiano e per la NATO, tra cui quello di Comandante interforze nei Balcani e Capo di Stato Maggiore del Comando NATO per il Sud Europa.

Questo suo libro è un’analisi critica del percorso compiuto dalla NATO dagli anni successivi alla Guerra Fredda fino agli scenari più recenti. Secondo l’autore, l’Alleanza Atlantica avrebbe progressivamente superato i confini del proprio mandato originario, trasformandosi da patto difensivo in uno strumento di intervento globale, in contrasto con il diritto internazionale. Mini sostiene che la NATO avrebbe violato i limiti stabiliti dal trattato istitutivo, espandendosi ben oltre il quadro euro-atlantico, fino a includere tra i potenziali “nemici” non solo Russia e Cina, ma anche organizzazioni non governative, pacifisti, trafficanti e Stati dotati di armamenti nucleari. Uno dei passaggi più controversi del libro riguarda il caso ucraino. L’autore descrive il rovesciamento del governo di Kiev nel 2014 come un’operazione organizzata dagli Stati Uniti, con ingenti investimenti destinati a sostenere l’integrazione dell’Ucraina nella NATO e nell’Unione Europea. L’invasione russa del 2022 viene interpretata, quindi, come una reazione provocata da quel contesto, in un quadro che, secondo l’autore, rientra nelle dinamiche della nuova strategia occidentale. Mini riflette, inoltre, anche sulle conseguenze della presenza militare della NATO in Europa, una condizione che, a suo avviso, limita ogni tentativo di autonomia strategica del continente, mantenendo l’Europa in una posizione subordinata rispetto agli interessi statunitensi e orientando le risorse, invece che verso la stabilizzazione globale, su conflitti che rafforzano l’asse Mosca-Pechino. Un saggio, questo di Mini, che nasce da un’esperienza militare e geopolitica di alto profilo ed è il risultato di anni di osservazione critica delle dinamiche internazionali.

In caso di pioggia, l’incontro si svolgerà al Museo del Mare, in viale Colombo 94.