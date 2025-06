CASTIGNANO – Segue comunicato stampa del comune di Castignano.

Si è conclusa con un grande successo di pubblico la 2 edizione festival internazionale bandistico, dove si sono esibiti 7 maestri bandistici internazionali .

È stato un grande onore per noi avere in una piccola realtà come la nostra, maestri di questa levatura internazionale.

Questo è stato possibile grazie al nostro Maestro bandistico Boccucci e al Presidente della banca cittadina Gigi Tommasini per aver messo in campo un evento così prestigioso.

Quest’ anno l’ evento ha interagito grazie alla collaborazione di Paola Sorgi che ha fatto da tred Union con il comune di Giulianova al Festival internazionale bandistico e majoret.

un evento che ci contraddistingue e che ci ha fatto godere ed emozionante con brani molto toccanti.