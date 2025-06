ACQUAVIVA – Un viaggio immersivo tra architetture oniriche, scacchiere simboliche e racconti visivi prende vita nella Fortezza Medievale di Acquaviva Picena. È questo lo scenario scelto per “Correlativo Oggettivo”, la nuova mostra personale dell’artista fermana Patrizia Di Ruscio, in programma dal 24 maggio al 29 giugno 2025.

L’esposizione si configura come molto più di una semplice raccolta di opere: è un vero e proprio percorso sensoriale e narrativo, in cui la tela cede il passo a una costruzione scenica più ampia. Le installazioni, dense di rimandi simbolici e strutture evocative, trasformano gli ambienti della Fortezza in teatri visivi, dove ogni elemento è parte integrante di una storia in continua evoluzione.

Il titolo della mostra, “Correlativo Oggettivo”, richiama il concetto letterario secondo cui oggetti concreti diventano strumenti per esprimere emozioni astratte. In questa chiave, le opere di Di Ruscio diventano ponti tra il visibile e l’invisibile, tra realtà e metafora, tra lo spazio fisico e quello emotivo. L’artista guida così lo spettatore attraverso una geografia simbolica fatta di forme archetipiche, scacchiere visionarie e spazi sospesi, che sembrano dialogare con l’anima stessa della Fortezza.

La mostra sarà visitabile nei seguenti orari:

Maggio (festivi e prefestivi): 10:00–12:30 / 15:00–18:30;

Giugno (tutti i giorni): 10:00–12:30 / 15:00–18:30.

“Correlativo Oggettivo” è un’occasione imperdibile per scoprire l’universo poetico e visivo di un’artista capace di intrecciare arte contemporanea e luoghi storici, creando un’esperienza unica che unisce simbolo, visione e spazio.