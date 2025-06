TERAMO – Nella notte del 20 giugno, a seguito di una segnalazione pervenuta alla centrale operativa, una volante è intervenuta presso un’attività commerciale, situata in Piazza Benvenuto Cellini (TE), dove quattro cittadini stranieri tunisini si rifiutavano di pagare il conto. Durante l’intervento, uno dei soggetti, privo dei documenti di identificazione, è stato accompagnato presso gli uffici della Questura per essere sottoposto a foto-segnalamento.

Una volta giunto in Questura, l’uomo, 35enne, ha assunto un comportamento fortemente aggressivo nei confronti del personale della polizia, ponendo in essere anche atti di autolesionismo e causando danneggiamenti all’interno dei locali della Questura.

A seguito di tali condotte, l’uomo è stato denunciato per i reati di violenza e resistenza a pubblico ufficiale (ex artt. 336, 337 c.p.), danneggiamento (ex art. 635 cp.), insolvenza fraudolenta (ex art. 641 c.p.) e per violazione delle disposizioni in materia di immigrazione (art. 10 bis TUI).

Considerando la pericolosità del soggetto e lo stato di richiedente asilo, è stato disposto il trattenimento presso il Centro di Permanenza per i Rimpatri (CPR) di Palazzo San Gervasio, in provincia di Potenza, presso cui è stato accompagnato dai poliziotti della Questura di Teramo.

La Polizia di Stato continua a garantire un presidio costante nel controllo del territorio e il rispetto della legalità, intervenendo con prontezza per tutelare l’ordine e sicurezza pubblica.