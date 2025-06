SAN BENEDETTO – Tragedia nella tarda mattinata di oggi, 21 giugno, sulle spiagge sambenedettesi. Un uomo è morto e vani sono stati tutti i soccorsi.

L’uomo è stato notato in difficoltà in acqua da alcuni bagnanti. Questi hanno allertato i bagnini che sono presto intervenuti riportandolo a riva, privo di sensi. Sono stati gli stessi bagnini ad iniziare le manovre di rianimazione, poi proseguite dal personale sanitario sopraggiunto in spiaggia.

Tuttavia, per l’uomo, sfortunatamente, non c’è stato nulla da fare. Da stabilire se sia stato colto da un malore improvviso che lo ha successivamente mandato in difficoltà in acqua.