SAN BENEDETTO- Il 21 giugno 2024, in una caldissima giornata di inizio estate, ci lasciava per salire al cielo don Gianni Anelli. Il suo ricordo è vivo nella nostra mente e nel nostro cuore per il bene che ha elargito verso tutti coloro che lo hanno conosciuto e per l’autentica testimonianza di fede e fedeltà alla Chiesa che ha sempre animato la sua esistenza. Aveva maturato la sua vocazione avendo come esempio don Vittorio Massetti, fondatore della casa famiglia Santa Gemma e di lui aveva voluto che si raccontasse la storia in un libro intitolato L’amore che guarisce. Singolare il suo desiderio di dedicare questo scritto, a cui teneva moltissimo, a tutti i sacerdoti “con affetto fraterno” quasi a voler lasciare una eredità di bellezza, di carità e di amore, non sua ma da lui ricevuta e custodita. Uomo schivo e discreto, trascorreva gran parte della sua giornata nel confessionale dove molti andavano anche per chiedere consigli e per trovare parole di conforto e sostegno. Spesso visitava i poveri ai quali, in modo sollecito, dava aiuti concreti oltre che spirituali ma la sua non era la carità che si metteva in mostra, che cercava il plauso o il consenso ma era nascosta, riservata, lontana dai riflettori o palcoscenici, proprio come aveva imparato da Piergiorgio Frassati e don Vittorio Massetti ai quali non aveva mai smesso di far riferimento perché costituivano per lui delle lampade nel suo cammino di uomo e di sacerdote. Se pensiamo all’inno alla carità di San Paolo in cui si dice: “La carità è magnanima, benevola è la carità; non è invidiosa, non si vanta, non si gonfia d’orgoglio, non manca di rispetto, non cerca il proprio interesse, non si adira, non tiene conto del male ricevuto, non gode dell’ingiustizia ma si rallegra della verità. Tutto scusa, tutto crede, tutto spera, tutto sopporta” (1 Cor. 13, 4-7), ritroviamo in esso tanti tratti della vita di questo sacerdote. Di carattere mite infatti, ha sempre cercato di vivere la sua vocazione sacerdotale, mettendo Cristo al centro di ogni scelta e affidandosi alla materna protezione di Maria Santissima in ogni circostanza. Come ogni uomo ha dovuto percorrere la sua strada e giungere a quella conoscenza di Cristo che implica una lotta, una battaglia, il vestire le armi della fede per arrivare a conseguire la corona di gloria. Non è stato un super uomo ma semplicemente uomo e sacerdote, fiero di aver risposto alla chiamata di Gesù così com’era ma desideroso di arrivare alla piena conoscenza di Lui. Il dolore ha bussato anche alla sua porta ma non si è mai appellato alla lamentela, alla critica o all’obiezione ma, nella certezza della fedeltà di Dio, ha affrontato anche i momenti più bui. Oggi lo ricordiamo ancora come esempio fulgido e silenzioso e con la gratitudine nel cuore al Signore per aver donato alla nostra diocesi un testimone della Bellezza e dello Splendore di una vita innestata in Cristo