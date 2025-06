Lunedì 23 giugno, alle ore 21,30, alla Palazzina Azzurra, in occasione della 79esima edizione del più prestigioso premio della narrativa italiana, saranno ospiti i cinque finalisti del Premio Strega 2025 in una delle tappe dello Strega tour che, ormai da anni, coinvolge anche San Benedetto del Tronto e che rappresenta uno degli eventi letterari più prestigiosi per la città.

La serata, condotta da Roberto Ippolito, vedrà protagonisti Andrea Bajani, Paolo Nori, Elisabetta Rasy, Michele Ruol e Nadia Terranova, che presenteranno i loro libri in corsa per la vittoria del premio attraverso un confronto-dialogo con il pubblico. L’anniversario di Andrea Bajani, Chiudo la porta e urlo di Paolo Nori, Perduto è questo mare di Elisabetta Rasy, Inventario di quel che resta dopo che la foresta brucia di Michele Ruol e Quello che so di te di Nadia Terranova sono i titoli delle cinque opere in lizza, cinque romanzi diversi per temi e approccio, ma tutti accomunati dalla qualità della scrittura e dal riconoscimento unanime della giuria.

Il weekend letterario si aprirà, però, domenica 22 giugno, con la presentazione, al Circolo Nautico, sempre alle ore 21,30, del libro “I collezionisti” di Paolo Regina, edito da Neri Pozza. Dialogherà con l’autore il magistrato e poeta Ettore Picardi. Il libro inaugura la serie di gialli con protagonista Gaia Innocenti.