SAN BENEDETTO – Ieri pomeriggio alle ore 16, presso la chiesa di San Filippo Neri, il vescovo diocesano mons. Giampiero Palmieri, ha presieduto la celebrazione del funerale di Paolo Annibali, insieme al parroco don Gianni Croci e del parroco emerito don Gabriele Paoloni. Erano presenti anche don Armando Moriconi e don Lanfranco Iachetti, don Romualdo Scarponi i diaconi Emanuele Imbrescia e Giovanni Rossi.

Il vescovo Giampiero ha affermato: “Non ho conosciuto personalmente Paolo, ma ho cercato di rintracciare tra le parole che ha scritto e le opere cha ha fatto quello che Paolo aveva nel cuore; quello che ha cercato di raccontare di sé, quello che lui ha intuito nella sua ricerca personale del misero di Dio. Paolo si è cimentato a fare opere d’arte, come quelle che sono quì: dal luogo in cui parlo, l’ambone, fatto da Paolo, il portale della chiesa, la ‘porta della misericordia’, la porta della cattedrale, all’albero dei sognatori che ho visto poco fa, tanti luoghi della nostra città portano il segno dell’arte del lavoro di Paolo”.

Ho avuto il privilegio di conoscere Paolo anche come collega, al liceo scientifico “Rosetti”, dove ha insegnato Storia dell’arte. Una persona profondamente rispettosa, gentile con tutti: colleghi, studenti, personale scolastico. Amava insegnare, e lo faceva con una tanta passione. Parlava dell’arte non come qualcosa da studiare, ma da vivere. I suoi alunni, alcuni ascoltati anche ieri, hanno riferito che suoi occhi si illuminavano mentre spiegava un’opera, un autore, un periodo storico. Ha lasciato un’impronta bella e indelebile, proprio come le opere d’arte che ha creato e che tanto ha amato.

Paolo è stato un uomo giusto, buono, veritiero. Un’anima che ha saputo scolpire con mano ferma e cuore aperto, non solo la pietra, il legno, ma anche la vita delle persone che lo hanno conosciuto,

Le sue opere, resteranno per sempre a testimoniare il suo genio artistico, ma ciò che resterà impresso nei nostri cuori è la sua grande umanità.

La sua vita, sia nell’insegnamento scolastico e sia nella presentazione delle sue opere è stata un’epifania di fede, speranza e carità, tre virtù fondamentali per la vita di ogni battezzato. Le tre virtù teologali della dottrina cattolica.

Una fede accompagnata, come lui stesso ha detto in un’intervista rilasciatami lo scorso anno per la trasmissione web “Arti & scienza” del nostro giornale, da dubbi che però non hanno fatto altro che alimentarla maggiormente. Ha creduto nella bellezza, nella verità, in Dio e negli altri. Ogni sua scultura sembra un atto di preghiera, un dialogo silenzioso con l’Eterno. Non ha cercato solo la forma perfetta, ma il senso profondo delle cose.

Speranza, perché ha saputo guardare oltre, nonostante la sua malattia mai celata. Anche nei momenti difficili, non si è mai lasciato abbattere. Ha avuto la forza di chi sa che la luce può sempre farsi spazio, anche tra le crepe del dolore. Ha vissuto con lo sguardo rivolto al futuro, con la fiducia di chi sa che il bene, prima o poi, trova sempre la sua via.

Infine Carità, perché ha amato. Ha amato con gesti semplici, parole sincere, una presenza discreta ma costante. Ha donato tempo, attenzione, ascolto. Non ha mai scolpito per sé stesso, ma per condividere bellezza e lasciare qualcosa al mondo.

Paolo non è stato solo uno scultore: è stato un costruttore di senso, un artigiano dell’anima. E oggi, mentre ci stringiamo nel dolore della perdita, sentiamo anche la gratitudine al nostro Signore Gesù per aver camminato con lui, per essere stati testimoni della sua arte e della sua esperienza di vita incentrata sulla verità.

Che la sua fede sia ora coronata dalla Santissima Trinità! Che la sua speranza trovi compimento nella pace di Dio! E che la sua carità continui a vivere in ognuno di noi!