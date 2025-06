GHISALLO – Giornata intensa e molto impegnativa quella di oggi, 19 giugno, che ha visto la ciclista e consigliera del gruppo AIDO Civitanova-Montecosaro, Laura Carota, arrivare alla meta finale del suo percorso in bicicletta, che l’ha portata da Civitanova Marche al santuario del Ghisallo, per sensibilizzare alla cultura della donazione degli organi e in memoria del suo compagno Andrea Micucci, i cui organi sono stati donati dopo la sua scomparsa nel 2023.

La prima fermata di oggi è stata a Melzo, dove Laura è stata accolta dal sindaco e dalla delegazione dell’AIDO, con cui c’è stato, come al solito, uno scambio di doni, oltre alle foto di rito in presenza della stampa. Il secondo punto di incontro, prima di raggiungere il santuario del Ghisallo, è stato poi il bar Eupilio sul lago di Pusiano, dove Laura e i suoi accompagnatori hanno incontrato il gruppo di ciclisti con cui sarebbero saliti fino al santuario: atleti che hanno fatto molte volte questo percorso e che hanno partecipato a gare in tutto il mondo, nonostante abbiano tutti ricevuto il trapianto di organi; ciclisti che, dunque, insieme a lei, si sono fatti portavoce di un messaggio di speranza che vuole dare valore al dono ricevuto attraverso una vita degna di essere vissuta.

L’ultimo tratto di salita prima di arrivare al Ghisallo, in particolare gli ultimi due chilometri, si è rivelato particolarmente impegnativo, come era prevedibile: “Mi sono concentrata sulla pedalata lungo il tratto più difficile fino a quando non ho visto che il traguardo si stava avvicinando. Poi, quando finalmente stavo arrivando alla meta, ho sentito suonare le campane del santuario e ho capito che stavano suonando per me e per Andrea. E’ in quel momento, che sono scoppiata in un pianto dirotto – ha raccontato Laura piena di commozione. Al Ghisallo l’aspettavano persone della delegazione AIDO di Lecco e di Como, oltre ad altra gente che ha avuto il dono di un trapianto. Dopo aver ricevuto diversi regali, tra cui targhe, magliette e la pergamena del Ghisallo a ricordo di questa impresa, Laura ha incontrato il direttore del museo del Ghisallo, che le ha mostrato i cimeli del museo, fino al momento culminante di questa giornata ricca di emozioni: quello in cui Laura Carota ha depositato all’interno del santuario la maglietta dell’AIDO. Scesi poi a Lecco, Laura e il suo seguito hanno incontrato il sindaco che gli ha donato, tra le altre cose, una barca di pescatori, di cui parla Alessandro Manzoni nei Promessi Sposi. In serata, la cena finale a conclusione di questa giornata e, in generale, di questa impresa straordinaria e significativa, che verrà sicuramente ricordata a lungo.