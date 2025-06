Riviera Oggi Estate, una settimana dai mille colori da vivere con noi

La bella stagione è solo all’inizio, Riviera Oggi Estate è pronta anche questa settimana a guidarti in sette giorni dai mille colori… nel vero senso della parola!

Si parte con la magica Infiorata di Montefiore dell’Aso (21 e 22 giugno) un tripudio di petali colorati che danno forma a vere e proprie opere d’arte effimera, tra musica e profumi.

Il rosso sarà invece il colore chiave a San Benedetto dove torna l’esposizione del “Made in Italy” nelle vie del centro, tra Ducati e Ferrari. Se ami la lettura, imperdibile l’appuntamento con i finalisti del Premio Strega alla Palazzina Azzurra, per la ricca rassegna di Mimmo Minuto.

A Cupra Marittima, i magici colori dell’aurora faranno da sfondo al Festival dell’Appennino, mentre a Castignano la festa in onore dei Santi Pietro e Paolo coniugherà serate di danza, teatro ed enogastronomia.

A Offida, il Figura Offida Festival ti lascerà a bocca aperta. Se hai voglia di leggerezza e risate a crepapelle, lo show cabarettistico del comico Antonio Lo Cascio nella suggestiva atmosfera della Fortezza Medievale di Acquaviva Picena è l’evento che fa al caso tuo. Siamo pronti, partiamo!

***

Ma non è finita. Da questa stagione la rivista è raggiungibile in più forme sul web oltre quella cartacea. Con interazioni tramite Qr-code. Quest’anno, “Riviera Oggi Estate” si trasforma in un’esperienza interattiva e coinvolgente. Oltre a fornirti tutte le informazioni sulla stagione estiva, il nostro giornale ti offre un modo innovativo per esplorare le bellezze del territorio. E anche gli stessi eventi in modo pratico.

Ti basterà inquadrare con il tuo smartphone il QR code che troverai stampato sulle foto presenti all’interno del giornale. Grazie a questa semplice azione, potrai accedere istantaneamente a nostri contenuti multimediali, approfondendo la storia, le curiosità e i dettagli dei monumenti e dei luoghi di interesse di varie località picene e del vicino Abruzzo.

Un modo nuovo e dinamico per arricchire la tua estate, unendo la lettura tradizionale alla scoperta digitale del nostro affascinante patrimonio culturale e paesaggistico.

Prova! Inquadra il QR code inserito nella foto che ti rimanda alla sezione online del nostro quotidiano dedicata a RIVIERA OGGI ESTATE