In occasione della 29esima edizione del Festival dell’Arte sul Mare abbiamo intervistato per il nostro programma, Piernicola Cocchiaro, ideatore e supervisore di tutti i lavori realizzati nel corso di questi anni in quello che oggi è considerato un vero e proprio museo a cielo aperto sia a livello nazionale che internazionale. Quest’anno come tema delle realizzazioni è stata scelta la poesia. Gli autori infatti per eseguire i loro capolavori si sono lasciati ispirare da alcune poesie rendendo questo chilometro di percorso sul mare un valore aggiunto per il nostro territorio. I turisti infatti rimangono colpiti dall’originalità, dalla cura e dalla bellezza di quelle che possiamo considerare delle vere e proprie opere d’arte incastonate sulle facce dei blocchi di travertino collocati sulla parte sud del molo.