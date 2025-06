TERAMO – Nella serata di mercoledì 18 giugno, nell’ambito di specifici servizi disposti dal Questore di Teramo per contrastare ogni forma di illegalità nel territorio comunale, il personale delle Volanti della Questura di Teramo ha denunciato per il reato di lesioni personali aggravate, ex artt. 582 – 585 del codice penale, un cittadino tunisino di 34 anni, già noto alle forze dell’ordine, con precedenti di polizia per rapina e stupefacenti.

L’intervento tempestivo della pattuglia in piazza Garibaldi, a seguito di una segnalazione giunta alla sala operativa, ha permesso di interrompere una lite per futili motivi di due giovani tunisini. Uno dei due, rimasto ferito nella colluttazione con il connazionale, è dovuto ricorrere alle cure mediche.

La Questura di Teramo in concomitanza con la stagione estiva sta ulteriormente implementando i servizi di controllo del territorio, cercando di impiegare un maggior numero di pattuglie.

Nel mese di giugno (dato aggiornato al 18/06/2025), infatti, nel comune di Teramo sono stati eseguiti 1076 controlli alle persone (553 cittadini italiani) di cui 239 positive in banca dati per precedenti di polizia, e controllati 438 veicoli. Rispetto al medesimo periodo del 2024 c’è stato un incremento pari al 7% di controllati positivi al sistema SDI, dati che testimoniano un’azione capillare sul territorio, volta a rafforzare quotidianamente la propria presenza per prevenire e reprimere comportamenti illeciti, garantendo ai cittadini un ambiente più sicuro e protetto.