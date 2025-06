COLLI DEL TRONTO – Nel fine settimana appena trascorso, Villa Mastrangelo a Colli del Tronto ha ospitato il trentennale della maturità degli ex studenti delle classi 5D e 5B del Liceo Scientifico “Antonio Orsini” di Ascoli Piceno, diplomatisi nel 1995.

Per molti è stata un’occasione concreta per rivedersi dopo tanto tempo, scambiare ricordi e riprendere contatti interrotti. Per altri, un momento per rafforzare amicizie che hanno resistito agli anni. Alcuni, per motivi familiari o lavorativi, non hanno potuto partecipare, ma sono stati comunque ricordati con affetto.

Hanno preso parte alla serata: Luca Andreani (manager aziendale), Vincenzo Angelini (ingegnere e formatore per la sicurezza), Enrica Bracchetti (insegnante di matematica e pranoterapeuta), Stefano Cesari (ingegnere e imprenditore nel settore edile), Pierluigi Cinelli (avvocato), Piergiorgio Crincoli (funzionario di Confindustria Ascoli Piceno), Enrica Felicioni (psicologa e psicoterapeuta), Andrea Fioravanti (responsabile attrezzature presso il Gruppo Gabrielli), Mauro Fratoni (funzionario pubblico), Vincenzo Gattoni (assistente domiciliare), Roberta Iachini (manager aziendale), Annalaura Mancia (docente universitaria in biologia marina), Monja Mercuri (odontoiatra), Rocco Moretti (informatico nel settore bancario), Giuliana Norcini (funzionaria pubblica), Maria Teresa Palamà (giornalista RAI), Silvia Parlamenti (notaio), Federica Pica (insegnante di economia aziendale e referente per l’inclusione), Alessandra Spurio (funzionaria pubblica), Simona Talamonti (commercialista), Gian Luca Teodori (coadiutore amministrativo presso Banca d’Italia) e Diana Vitali (psicologa e direttrice di una comunità di recupero).

La serata si è svolta in un clima disteso e amichevole, con momenti di racconto, condivisione e risate. Non sono mancati buon cibo, vino e alcune sorprese che hanno contribuito a rendere l’incontro ancora più piacevole. Un appuntamento significativo, che ha ricordato a tutti quanto i legami costruiti durante gli anni scolastici possano durare nel tempo.