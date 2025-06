Mansioni da svolgere :

-accettazione e accoglienza del cliente di officina

-assistenza e prima analisi delle problematiche con il cliente

-spiegazione del preventivo a seguito della diagnosi

-apertura e chiusura ordini di lavoro

-coordinarsi con capo officina per l’affidamento dei lavori agli operatori

-preparazione pezzi di ricambio per l’officina

-gestire il magazzino, la sistemazione e il riempimento degli scaffali

-gestione degli appuntamenti

-riconsegna autovetture

-operazioni di cassa e varie modalità di pagamento

-garantire la soddisfazione del cliente.

Requisiti:

-capacità di Problem solving

-attitudine commerciale

-dinamismo e buone doti comunicative

-passione/conoscenza base della meccanica automobilistica

-buon utilizzo dei sistemi informatici di base: Word, Excel

-predisposizione al contatto con le persone

-orientamento al cliente.

Orario di lavoro:

– 40 ore settimanali ripartite su 5 giorni (da lunedì a venerdì).

Contratto di assunzione e retribuzione si valuteranno in funzione dell’esperienza del candidato.

Per candidarsi inviare c.v. esclusivamente tramite Whatsapp al 366 105 1051

⛔️NO CHIAMATE VOCALI

⛔️NO MESSAGGI VOCALI