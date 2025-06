Di Alessio Lattanzio

SAN BENEDETTO – Abbiamo ascoltato il direttore sportivo della Us Sambenedettese Stefano De Angelis riguardo le conferme, i possibili obiettivi di mercato e la linea societaria che verrà perseguita in vista della prossima stagione. Il direttore ci ha spiegato il ruolo fondamentale dei giovani in un progetto sostenibile e duraturo, promettendo di continuare a programmare in modo serio per cercare di migliorare e crescere nel tempo.

Molti sono infatti i giovani già in rosa che rivedremo al Riviera Delle Palme, a cui si aggiungono altri giocatori che quest’anno sono stati fondamentali per la vittoria del campionato. “Abbiamo rinnovato Pezzola e Zini, poi troveremo l’accordo sicuramente con Battista, Paolini e Chiatante settimana prossima”- ci spiega De Angelis, puntualizzando inoltre la situazione dei sei che avevano già un contratto per la prossima stagione, ovvero Orsini, Eusepi, Candellori, Zoboletti, Sbaffo e Kerjota. “Non dobbiamo spalmare niente, non so da chi sia uscita questa cosa. I contratti ce li hanno, abbiamo dei nostri target. Al momento opportuno ci incontreremo eventualmente per allungare la scadenza. Orsini e Zoboletti hanno già un contratto biennale e con Kerjota abbiamo un accordo per allungarlo di altri due anni, perché è un giovane classe 2001. Gli unici con cui ci rincontreremo sono Eusepi e Candellori”.

Ma è soprattutto con i nuovi acquisti che il Ds intende ringiovanire e migliorare la squadra. “Stiamo parlando col mister per cercare di completare una squadra che comunque ha già un’ossatura, prenderemo sicuramente un difensore centrale, un altro centrocampista e un attaccante, poi vedremo. In porta l’obiettivo è di prendere un altro giovane che abbia caratteristiche diverse da Orsini, ma la società punta forte su di lui, questo è chiaro”.

Oltre al primo acquisto Toure, classe 2000, gli altri nomi affiancati alla Samb sono il centrocampista Alfieri, 2002, l’attaccante Ferrari, 2006, il centrocampista Bongelli, 2006, e il terzino destro Vesprini, sempre classe 2006. Si nota facilmente l’obiettivo della società di affidarsi ad una rosa più giovane nonostante il salto di categoria. De Angelis non considera la possibile mancanza di esperienza un problema, dimostrandosi sicuro della sua strategia. “Non escludiamo nulla, ma abbiamo deciso di ringiovanire perché penso sia vantaggioso per il programma societario. E’ il primo anno in serie C e vogliamo restarci. I giovani sono il futuro, ma credo anche che un giocatore a 23, 24, 25 anni non si possa più considerare alle prime armi. Poi è sempre il campo a dare il responso finale, per me conta il valore e la qualità, anche se uno non ha già affrontato la serie C, la prima volta c’è per tutti. Orsini a diciott’anni ha reso come un over e Lonardo, che è un 2005, è stato venduto all’Atalanta dopo aver segnato 8 gol nella prima parte del campionato. Si può far bene anche con una squadra di giovani, il Pescara ha vinto i playoff così”.

La pressione, però, in una piazza calda come San Benedetto è particolarmente alta, indipendentemente dalla categoria, ma, secondo il direttore, a prescindere anche dal curriculum. “L’anno scorso anche Eusepi, che è un giocatore esperto, ha sentito parecchio il peso della maglia. La piazza sappiamo com’è, la pressione è uguale per tutti. Anche per uno che ha giocato tanto a San Benedetto è dura lo stesso”.

Al di là dell’età, un fattore che non è assolutamente da escludere per la prossima stagione è l’imprevedibilità di un campionato come la serie C. “Non c’è niente di certo, sennò la Spal e la Triestina l’anno scorso non avrebbero fatto i play out e il Milan Futuro non sarebbe retrocesso. Perciò prefissarsi obiettivi precisi a giugno è complicato. Vogliamo affrontare questa stagione con entusiasmo, crescendo e consolidandoci in questa categoria. La nostra unica promessa è di durare nel tempo, continuando a lavorare in modo serio per fare il meglio possibile”.

In un campionato così incerto e difficile, è normale non avere alte aspettative, almeno per questa stagione. Ciò, però, non spaventa per nulla la società, neanche in ottica calciomercato, in cui le prospettive che offre una squadra possono giocare un ruolo importante nell’attrarre giocatori già affermati. “San Benedetto attira lo stesso. E’ ovvio che al primo anno di C non possiamo promettere di fare come l’Avellino o il Padova l’anno scorso, sarebbe da presuntuosi. La nostra è una società giovane e ambiziosa, a cui non servono proclami per attrarre profili di alto valore. E’ scontato che offrendo contratti pluriennali a cifre altissime verrebbero tutti, ma noi abbiamo i nostri target e andiamo avanti così. Il primo anno vogliamo consolidarci.”