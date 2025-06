La posizione è ideale anche per candidati senza esperienza pregressa, offrendo un’ottima opportunità per imparare e crescere nel settore della ristorazione.

L’impegno richiesto copre i mesi di luglio e agosto per entrambi i servizi (pranzo e cena), mentre per il mese di giugno la collaborazione sarà limitata ai soli weekend.

Orario di lavoro:

* 11:00 – 15:00

* 19:00 – 23:00

Per maggiori informazioni, contattare il numero 333 121 6975