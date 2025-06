Posizione e Orario :

La risorsa sarà inserita per il turno serale, con orario indicativo dalle 16:00 alle 24:00.

Mansioni e Responsabilità:

* Preparazione e allestimento della sala: curare la mise en place, assicurando che l’ambiente sia sempre accogliente e impeccabile per i nostri clienti.

* Servizio ai tavoli: prendere le ordinazioni, servire cibi e bevande con professionalità e cortesia, gestendo le richieste dei clienti in modo efficiente.

* Gestione del banco bar (base): preparazione di caffè e bevande semplici, pulizia e lucidatura di bicchieri e stoviglie.

* Riassetto della sala: ripristinare l’ordine e la pulizia della sala a fine turno, preparandola per le attività successive.

Requisiti Richiesti :

* Esperienza pregressa: comprovata esperienza nel ruolo di cameriere/a, preferibilmente in contesti simili o ristoranti.

* Flessibilità oraria: disponibilità a lavorare su turni serali e durante i weekend e festivi, in base alle esigenze della stagione.

* Affidabilità e serietà: professionalità, puntualità e un forte senso di responsabilità.

* Orientamento al cliente: spiccate doti comunicative e relazionali, capacità di interagire con la clientela in modo cortese ed efficiente.

* Proattività: predisposizione al lavoro di squadra e capacità di gestire situazioni dinamiche con autonomia.

Offriamo

* Contratto stagionale a norma di legge

Per candidarsi inviare c.v. a : mascitt96@gmail.com