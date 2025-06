ASCOLI PICENO – Segue, nel virgolettato, il comunicato stampa del Comune di Ascoli Piceno in merito a diverse segnalazioni circa la presenza, nella campagna, di un grosso felino. Attualmente in corso le ricerche per verificarne l’effettiva presenza

“L’Amministrazione Comunale informa la cittadinanza che continuano alcune segnalazioni in merito alla presenza di un grosso felino nelle aree rurali a ridosso del territorio cittadino.

Sono in corso le ricerche dell’animale da parte del personale specializzato nella gestione della fauna selvatica, con il supporto del Servizio Sanità Animale dell’AST Ascoli Piceno, coordinati dal direttore Dott. Giorgio Filipponi.

Pur trattandosi di un episodio raro e in fase di accertamento, e pur non avendo ancora rilevato peli, orme, escrementi o altri indizi inequivocabili sul tipo di felino in questione, si invita la popolazione a mantenere la massima prudenza e a evitare, se non strettamente necessario, le zone di campagna, in particolar modo le aree di Casamurana e Venarotta.

Si invita, altresì, a prestare massima attenzione soprattutto nelle prime ore dell’alba, durante il crepuscolo e nelle ore serali. Si raccomanda, infine, di non diffondere informazioni non verificate sui social media, per evitare inutili allarmismi. Eventuali segnalazioni possono essere effettuate telefonando al numero unico 112.

Sarà cura dell’Amministrazione fornire aggiornamenti ufficiali sull’evolversi della situazione, attraverso i canali istituzionali”.