NOTA STAMPA DEL SINDACO ANTONIO SPAZZAFUMO

SAN BENEDETTO – Anche se la liberazione del nostro Paese viene per convenzione festeggiata il 25 aprile, la liberazione di ciascuna città ha date e volti propri.

La liberazione di San Benedetto del Tronto è avvenuta il 18 giugno del 1944. In quella data, gli Alleati entrarono nella nostra città e posero fine al dominio nazifascista.

A San Benedetto furono i soldati polacchi ad arrivare per primi, consegnando per sempre alla storia quel momento come il momento in cui è nato un legame che non potrà mai dissolversi.

Noi oggi conserviamo un grande e meraviglioso ricordo dei soldati polacchi che, esattamente 81 anni fa, entrarono in città liberandola dall’occupazione, spesso a prezzo di enormi sacrifici e anche della vita. Alcuni di loro decisero di restare qui per sempre, oggi i loro discendenti sono sambenedettesi a tutti gli effetti, e di questo siamo orgogliosi.

In questi anni in cui la guerra torna a ferire l’Europa, è doveroso ricordare l’apporto di altri europei alla lotta di Liberazione: sono quelli i semi che dobbiamo coltivare per recuperare l’originario spirito dei padri fondatori dell’Europa unita.