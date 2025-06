L’Italia si prepara a vivere uno dei riti di passaggio più significativi per migliaia di giovani: gli esami di Maturità 2025.

La prima prova scritta è fissata per domani, mercoledì 18 giugno, e come ogni anno, nelle case degli studenti “la notte prima degli esami” sarà tempo di attesa, ripassi dell’ultimo minuto e, immancabile, causa di ansia mista a eccitazione.

Come da tradizione, il sipario sulla Maturità 2025 si alzerà mercoledì 18 giugno alle ore 8.30 con la prima prova scritta uguale per tutti gli indirizzi di studio, Italiano.

Seguirà giovedì 19 giugno la seconda prova, specifica per ogni indirizzo, il vero banco di prova per le competenze acquisite negli ultimi anni di scuola.

Infine, sarà la volta dei colloqui orali, che si svolgeranno secondo il calendario stabilito da ciascuna commissione.

Anche per il 2025, la struttura dell’esame conferma il suo format consolidato: due prove scritte a carattere nazionale e un colloquio orale, decisivo per accertare la preparazione di ogni studente.

L’attenzione resta alta sulla pertinenza delle tracce e sulla capacità dei candidati di elaborare un pensiero critico e argomentato.

La “Notte prima della Maturità”, per ogni studente, sarà un’occasione per rivedere gli ultimi appunti, per un momento di meritato riposo o per ricaricare le energie magari in compagnia dei compagni con cui ha condiviso gli ultimi 5 anni.

La certezza è che per tutti i giovani maturandi sarà un concentrato di emozioni: la tensione per l’ignoto, l’eccitazione per l’inizio di una nuova fase della vita e, forse, un pizzico di malinconia per la fine di un percorso durato cinque anni.

La Maturità non è solo un esame, ma un rito di passaggio che segna la fine di un ciclo e l’inizio di un altro. Che sia l’università, il mondo del lavoro o un anno sabbatico, il diploma aprirà le porte a nuove opportunità e sfide.

A tutti i maturandi 2025, il nostro grande in bocca al lupo e l’augurio che questo esame sia il trampolino di lancio per un futuro brillante e ricco di traguardi.