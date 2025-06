COSSIGNANO

Cenni storici: Il borgo dei “calanchi”

Cossignano si estende su circa 15 chilometri quadrati di territorio collinare, in una posizione strategica, tra le sorgenti del torrente Menocchia e del fiume Tesino. Il suo centro storico, dalla caratteristica forma ovoidale, è delimitato dalle mura medievali, le cui sezioni più antiche risalgono alla fine del XIII secolo. Situato a 400 metri sul livello del mare, il borgo domina le colline circostanti, in prossimità dell’incrocio tra la strada provinciale Cuprense e la cosiddetta “Mezzina”, che collega Ascoli a Fermo. Una delle peculiarità più affascinanti del paesaggio di Cossignano sono i “calanchi”: formazioni geologiche suggestive create dall’erosione di strati di loess argilloso, modellati nel tempo dagli agenti atmosferici.

COSSIGNANO (AP)

Museo Civico di arte sacra “Chiesa dell’Annunziata”

Dal 15 giugno al 15 settembre, anche sabato, domenica e festivi: dalle 17 alle 20. La chiesa, a navata unica, presenta un portale in pietra ascolana. Al suo interno, l’affresco più antico (fine XV secolo) raffigura la Madonna con Bambino e Santi. Altri affreschi del XVI secolo, alcuni di scuola crivellesca, sono stati riportati alla luce. Tra questi, spiccano S. Lucia, Madonna in trono con Bambino e S. Rocco (datato 1530), S. Sebastiano, S. Giuseppe (del 1540). Di grande interesse è la Deposizione dalla Croce (1530). Per info 3382398086 oppure 0735 98130.