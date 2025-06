MONTEFIORE – Il borgo di Montefiore dell’Aso, nei giorni 21 e 22 giugno, si trasformerà in una vera e propria tela fiorita, dando vita a un’esperienza che coinvolge l’intera comunità fin dai primi anni Trenta del Novecento. Una tradizione antica che, grazie all’impegno e alla passione degli abitanti, ha conosciuto una nuova fioritura agli inizi degli anni Duemila.

Strade e piazze si vestono di petali, trasformandosi in opere d’arte effimere: espressioni di fede, identità e creatività collettiva. L’Infiorata, però, non è solo bellezza visiva: il paese si anima con un ricco programma di eventi che intreccia cultura, musica, spettacolo e gastronomia. Si comincia sabato 21 giugno alle ore 5:00 con “Alba al Belvedere”, un momento suggestivo che celebra l’inizio della manifestazione tra panorami mozzafiato e primi raggi di sole. Sabato sera, a partire dalle 21:30 si terrà lo spettacolo musicale con i Divivaluce e sarà possibile gustare i panini con salsiccia a cura della Pro Loco Montefiore, sempre presso il Belvedere dalle 23:00 in poi.

Durante entrambe le giornate, sabato e domenica, saranno attivi numerosi stand gastronomici, dove si potranno assaporare i piatti tipici della tradizione locale: dallo spezzatino alla polenta, fino alle braciole, preparati con cura secondo le ricette tramandate da generazioni; il programma prevede anche momenti dedicati allo spettacolo e all’intrattenimento. Domenica alle ore 16:00 si terrà l’esibizione del corpo di ballo del paese, mentre alle 21:00 prenderà il via lo spettacolo dei trapezisti, che porteranno nel cuore del borgo un’atmosfera magica e sospesa.

Non mancano le attività pensate per i più piccoli: sabato sera sono in programma spettacoli di magia con Mago Moreno e musica, mentre domenica pomeriggio, dalle ore 16:00, il carretto delle bolle di sapone colorerà le vie del centro con leggerezza e stupore.

In occasione dell’evento, il Polo Museale di San Francesco sarà aperto gratuitamente per tutto il weekend e ospiterà la mostra fotografica dell’Infiorata. Sarà inoltre possibile visitare la Collegiata di Santa Lucia, con le opere di Fontana, e il suggestivo Museo dell’Orologio.

Così, tra profumi, musica e colori, Montefiore dell’Aso si conferma ancora una volta il palcoscenico di un rito antico che non smette di rinnovarsi: un gesto collettivo che, come ogni fiore, sboccia nel presente per raccontare l’eternità.Ogni petalo custodisce una storia; ogni strada fiorita è un invito a tornare.