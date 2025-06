NOTA STAMPA DEL SINDACO ANTONIO SPAZZAFUMO

SAN BENEDETTO – La linea del primo minuto, nata dall’intesa tra il sindaco di San Benedetto del Tronto, Antonio Spazzafumo, e il sindaco di Porto San Giorgio, Valerio Vesprini, pur potendo già contare su una maggioranza qualificata, ha progressivamente coinvolto l’intero territorio, ottenendo infine anche la convergenza dei sindaci di Ascoli Piceno, Marco Fioravanti, e di Fermo, Paolo Calcinaro. Dopo settimane di confronto e dialogo tra i sindaci del territorio, è stato raggiunto un accordo condiviso che porterà all’elezione di Marco Perosa alla presidenza della CIIP.

Un percorso che ha contribuito a rafforzare ulteriormente il profilo unitario della proposta.

Oltre a Perosa, a completare la lista unica per il Consiglio di Amministrazione, i nomi di: Maddalena Ciancaleoni, Gabriele Romanelli, Sara Ciriaci, Massimiliano Angeletti, Pamela Cocci e Achille Castelli.

Nonostante l’ampia maggioranza delle quote fosse già in grado di esprimere un assetto autonomo, si è scelto di non procedere per strappi, ma di cercare una sintesi ampia, capace di tenere insieme visioni differenti. Una decisione di maturità istituzionale che ha permesso la costruzione di una lista unica, evitando spaccature e rafforzando lo spirito di collaborazione tra province e Comuni.

Antonio Spazzafumo: “Sono contento che anche i sindaci di Ascoli e Fermo, alla fine, abbiano condiviso il progetto, riconoscendo il valore e l’equilibrio della nostra proposta. Li ringrazio per l’atto di responsabilità che hanno compiuto, contribuendo in maniera decisiva a garantire anche l’unità del territorio. È un risultato che ci riempie di soddisfazione, perché premia una visione nata dal territorio e per il territorio. Ho sempre creduto nella figura di Marco Perosa, nelle sue competenze e nella sua capacità di guidare CIIP con equilibrio e visione strategica. Ringrazio tutti i sindaci dell’ascolano che, con senso di responsabilità e superando le appartenenze partitiche, hanno scelto di sostenere un progetto che mette al centro il miglioramento dell’azienda e la qualità del servizio. Un ringraziamento particolare va ai sindaci di Folignano, Marco Terrani, e di Montalto delle Marche, Daniel Matricardi, che fin dalle prime fasi hanno dato fiducia alla nostra proposta, dimostrando grande coerenza e spirito di servizio.”

Valerio Vesprini: “Il punto di partenza di questo progetto è stato garantire, al di là delle logiche partitiche, una governance costruita nel rispetto dell’intero territorio, dando voce anche ai piccoli Comuni e valorizzando la loro presenza. Il risultato ottenuto è storico: per la prima volta il Fermano avrà due rappresentanti nel Consiglio di Amministrazione non provenienti dai Comuni principali, ma espressione autentica delle due vallate, Valdaso e Valdete. Una scelta non dettata da logiche numeriche o di potere, ma frutto di un lavoro corale che ha prodotto candidature condivise, riconosciute e rappresentative. Questa è la vera forza di un territorio unito.”

Con la designazione di Marco Perosa alla presidenza, la CIIP si prepara ad affrontare una nuova fase con una guida forte, competente e sostenuta da una solida unità territoriale.