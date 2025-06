SAN BENEDETTO – Nessuna tregua per i Vigili del Fuoco del Distaccamento di San Benedetto a partire dal pomeriggio di ieri, 16 giugno, fino poi ad oltrepassare la mezzanotte. Diversi incendi di mezzi pesanti li hanno impegnati, portando al dispiegamento di forze e supporti anche da Ascoli e Fermo.

Infatti, alla scorsa mezzanotte, i Vigili del Fuoco sambenedettesi sono intervenuti in via Verbania per l’incendio di un autocarro con cella frigorifera.

Le fiamme sono state contenute alla parte anteriore del mezzo e anche in questo caso per la loro estinzione è stato utilizzato liquido schiumogeno.