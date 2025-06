ISOLA DEL GRAN SASSO D’ITALIA (TE) – Intorno alle 15:15 di oggi, 16 giugno, un elicottero del Reparto volo di Pescara è intervenuto per il recupero di due persone rimaste bloccate sulla cima del Corno Grande, nel comune di Isola del Gran Sasso.

Due escursionisti francesi, un ragazzo e una ragazza 24enni, impegnati in un’escursione per raggiungere il Corno Grande sono rimasti bloccati sulla cima per le difficoltà della discesa, vista la presenza di tratti coperti dalla neve e l’equipaggiamento non adeguato al luogo.

In particolare la ragazza è stata presa dal panico e non è stata in grado di riscendere a valle, nonostante un agente di Polizia, libero dal servizio ed esperto di montagna, casualmente sul posto, si sia offerto di accompagnare la coppia a Campo Imperatore.

A seguito della segnalazione inviata dall’agente di Polizia al NUE 112, sul luogo dell’intervento è stato inviato l’elicottero “Drago 158” dei Vigili del Fuoco di Pescara.

L’elicottero ha raggiunto il luogo dell’intervento in base alle coordinate geografiche fornite dall’agente di Polizia che ha assistito i due ragazzi in attesa dei soccorsi. Due elisoccorritori dei Vigili del Fuoco sono stati fatti scendere dall’elicottero, utilizzando il verricello e, dopo aver imbarcati i due ragazzi, si è proceduto al loro recupero.

Successivamente l’elicottero è atterrato a Campo Imperatore dove i due ragazzi, provati, ma in buone condizioni di salute, sono stati lasciati a terra.

Con l’occasione il Comando dei Vigili del Fuoco di Teramo raccomanda a tutti di affrontare eventuali escursioni in montagna, tenendo conto della propria preparazione e condizione psico-fisica, utilizzando equipaggiamento e attrezzature adeguate in base all’attività programmata, al percorso, alla quota e alla stagione.