SAN BENEDETTO – Giovedì 19 giugno, presso gli ambulatori dell’Unità Operativa Complessa di Neurologia dell’ospedale Madonna del Soccorso, diretta dalla dottoressa Cristina Paci, si terrà un open day interamente dedicato all’emicrania.

L’iniziativa rientra nella terza edizione della Giornata nazionale dedicata all’emicrania, promossa dalla Fondazione Onda ETS – Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere – e rivolta agli ospedali insigniti del Bollino Rosa, riconoscimento attribuito alle strutture sanitarie impegnate nella salute femminile.

Nel corso della giornata, i cittadini potranno ricevere consulenze gratuite, informazioni aggiornate e materiali utili riguardanti la prevenzione, la diagnosi e le terapie disponibili per le cefalee. L’obiettivo dell’iniziativa è sensibilizzare la popolazione sull’importanza di un riconoscimento precoce dei sintomi e di un accesso tempestivo a percorsi diagnostico-terapeutici mirati.

Anche l’Azienda Sanitaria Territoriale di Ascoli ha aderito all’iniziativa, confermando il proprio impegno nel garantire attenzione e supporto alle patologie neurologiche, in particolare quelle che colpiscono in prevalenza la popolazione femminile.

Il 19 giugno, dalle ore 8 alle 13, presso gli ambulatori di Neurologia al quarto piano dell’ospedale di San Benedetto, sarà attivo un info-point dedicato all’emicrania, dove verrà distribuito materiale informativo e somministrata testistica specifica.

Durante la mattinata saranno presenti la dottoressa Donatella Petritola, neurologa e responsabile dell’ambulatorio cefalee, e la neuropsicologa Sara Tiberi, a disposizione per fornire chiarimenti e supporto specialistico.

L’emicrania è una patologia neurologica cronica che colpisce circa il 12% della popolazione adulta a livello globale, con una prevalenza tre volte superiore nelle donne. Secondo i dati dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, si tratta della terza malattia più comune al mondo e della seconda più disabilitante, generando rilevanti conseguenze non solo sul piano personale e relazionale, ma anche in termini di costi sociali ed economici.

L’unità operativa complessa di neurologia dell’A.S.T. di Ascoli registra ogni anno circa 180 nuovi casi di persone che si rivolgono agli specialisti del reparto perché soffrono di cefalea. “I dati sono costantemente in aumento, dice il direttore dell’U.O.C. di neurologia dell’A.S.T. di Ascoli, Cristina Paci, “l’ambulatorio cefalee è accreditato per la prescrizione dei farmaci di ultima generazione e degli anticorpi monoclonali. Inoltre, da 3 anni è presente in neurologia uno psicologo dedicato per la presa in carico dei pazienti con cefalea. Cosa che fa dell’ambulatorio cefalee, che nel 2022 ha ricevuto dalla Fondazione Onda il bollino rosa per la dedizione particolare alle donne, che sono le più colpite da questa patologia, un’eccellenza a livello nazionale”.

“L’Azienda sanitaria territoriale di Ascoli”, conclude il direttore generale Antonello Maraldo, “è molto attenta e attiva nei confronti dell’educazione della popolazione alla conoscenza e prevenzione delle principali patologie. Facendo anche parte degli ospedali che sul territorio nazionale hanno ottenuto il riconoscimento del ‘bollino rosa’ attribuito dalla Fondazione Onda, l’A.S.T. ha aderito immediatamente all’open day dedicato all’emicrania attraverso il coinvolgimento dei propri professionisti, che ringrazio per essersi messi a disposizione per questa giornata”.