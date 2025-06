GROTTAMMARE – Ancora un veicolo in fiamme in A14, oggi, 16 giugno, poco dopo le ore 20.30, ad altezza Grottammare, dal km 307, direzione sud.

Anche in questo caso trattasi di un mezzo pesante. Il conducente è riuscito ad accostare e mettersi in salvo e, poi, ha lanciato l’allarme.

Sul posto i Vigili del Fuoco del Distaccamento di San Benedetto insieme con il personale di Polizia autostradale.

Il tratto di autostrada è rimasto chiuso per circa un’ora per consentire le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza. Alle ore 21 si registrava già 1 km di coda, in aumento.

Riaperto il tratto, la circolazione procedeva a una sola corsia.

Disagi anche in direzione nord per il denso fumo.